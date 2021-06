Biuro Informacji Kredytowej wykorzysta potencjał Microsoftu

Nowe, innowacyjne usługi dla klientów i partnerów firmy, sprawniejsza edukacja finansowa w bezpiecznym środowisku chmurowym - to cele strategicznego partnerstwa, jakie Biuro Informacji Kredytowej zawarło właśnie z firmą technologiczną Microsoft.

Nie tylko API

Wszystko będzie realizowane w ramach projektu Open API, czyli otwartego i publicznego udostępnienia wybranych usług. Dzięki temu twórcy rozwiązań będą mieli łatwiejszy dostęp do usług BIK. Rolą chmury Microsoft Azure jest utrzymanie najwyższego poziomu dostępności i bezpieczeństwa tego procesu.- BIK - instytucja z bogatą historią i renomą na rynku - dołącza do grona innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej. Wspólnie mamy szansę otworzyć branżę na zupełnie nowe modele biznesowe. BIK ma tutaj duży potencjał i myślę, że dzięki temu stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów na rynku finansowym, dostarczającym środowiska dla fintechów i start-upów. Microsoft z kolei udostępni bezpieczne środowisko chmury Azure, które umożliwi realizację tego projektu - poinformował Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze i członek zarządu firmy Microsoft w Polsce.Współpraca BIK i Microsoft to także wzajemny rozwój kompetencji. Architekci Microsoft oraz wybrani partnerzy firmy zapewnią pomoc w odpowiednim przygotowaniu architektury technicznej niezbędnej do wdrożenia środowiska programistycznego na czas pilotażu projektu z wybranymi klientami BIK. Zapewnią również pełne wsparcie w adopcji rozwiązań chmurowych przez Biuro Informacji Kredytowej.Obie strony zapowiedziały także aktywny udział w kreowaniu nowych produktów i usług BIK w ramach prowadzonych spotkań i warsztatów innowacyjnych. Jednocześnie Microsoft zapewni wsparcie w technicznym szkoleniu zespołu BIK w ramach inicjatywy podnoszenia kompetencji cyfrowych Enterprise Skills Initiative. Microsoft umożliwi dostęp do Microsoft Technology Center – laboratorium kompetencji i wiedzy technologicznej Microsoft oraz partnerów firmy. MTC to nie tylko przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do wspólnej pracy nad projektami transformacji biznesu przy udziale technologii dla kluczowych obszarów gospodarki.Biuro Informacji Kredytowej jest jednym z głównych źródeł informacji kredytowych i gospodarczych w Polsce. Spółka niemal od 25 lat gromadzi, integruje i udostępnia informacje dotyczące historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych.