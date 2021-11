Biznes w Polsce czeka na nowe częstotliwości dla 5G

Zasilany przez 5G przemysłowy internet rzeczy przemodeluje biznes, szczególnie sektor produkcji, energii, logistyki czy transportu. Aukcja częstotliwości będzie punktem przełomowym, na który czeka większość biznesu w Polsce - zapowiadają szef firmy Ericsson w Polsce Martin Mellor oraz Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. A jest o co walczyć. Do 2040 roku technologia 5G może przynieść polskiej gospodarce nawet 17 mld euro.

W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale dla zwiększenia zasięgu i przepustowości łączy konieczne jest przydzielenie pasma częstotliwości 3,4-3,8 GHz.

Chcąc uwolnić potencjał idei Przemysłu 4.0, potrzebna jest zaawansowana integracja cyfrowa w sektorze produkcyjno-logistycznym, która jest możliwa tylko przy wykorzystaniu możliwości sieci 5G.

5G w Europie może być budowana na bazie komponentów i rozwiązań „Made in Poland”.

Nowa infrastruktura

- Jednym ze sposobów jest oferowanie prostszych, pakietowych rozwiązań w zakresie łączności, a nawet prywatno-publicznych sieci hybrydowych dla firm międzynarodowych. Aby przyspieszyć przekształcenia w przemyśle przedsiębiorstw 4.0, tworzymy również centra doskonałości w celu testowania nowej infrastruktury w środowiskach współpracy - wyjaśnia Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.



Jak zaznacza, w Polsce działa 5G wykorzystywane zarówno przez wielki przemysł, jak i start-upy z S5 Akcelerator Technologii 5G Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy też sieć badawczą 5G na Politechnice Łódzkiej.



- Dochodzi do tego jeszcze kwestia wdrożenia w przemyśle pasma milimetrowego. Jest tam tyle zasobów, że będą one dostępne praktycznie dla każdego podmiotu, który będzie chciał skorzystać z tego typu zaawansowanych rozwiązań 5G. Powinny one być dostępne na przełomie 2021 i 2022 roku - zwraca uwagę Jacek Oko.