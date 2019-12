Błąd aktualizacji przeglądarki Chrome usuwa dane aplikacji na Androidzie

Błąd aktualizacji przeglądarki Chrome usuwa dane aplikacji na telefonach z Androidem - donosi serwis Ars Technica. Nieprawidłowości spowodowała zmiana miejsca przechowywania danych przez Chrome'a wprowadzona w ostatniej wersji tego programu.

Dystrybucja wadliwej aktualizacji Chrome'a została wstrzymana. Jak poinformowała na swoim blogu firma Google, aktualnie do użytkowników dystrybuowana jest prawidłowa, stabilna wersja przeglądarki w wersji 79. Jej numer to 79.0.3945.93.

Wcześniejsza wersja aktualizacji powodowała błąd, który prowadził do utraty danych innych aplikacji zainstalowanych na telefonie użytkownika, w żaden sposób niezwiązanych z przeglądarką.

Wadliwe działanie nowej wersji Chrome'a spowodowane było jedną ze zmian w strukturze programu dokonaną przez producenta przeglądarki. Google zmieniło bowiem miejsce, w którym w systemie przechowywane są dane Chrome'a, nie dokonało jednak całkowitej migracji danych z miejsca, gdzie były one składowane poprzednio. Aktualizacja do nowej wersji sprawiła, że aplikacje wykorzystujące w swoim działaniu interfejs programistyczny WebView (z którego korzysta także przeglądarka Chrome, zapewniając możliwość renderowania zawartości sieci w języku HTML na poziomie aplikacji) przestały znajdować dane znajdujące się w starej lokalizacji.

Jak podkreśla serwis Ars Technica, dane te w rzeczywistości nie są fizycznie usuwane z telefonu, a jedynie są nieprawidłowo lokalizowane przez oprogramowanie oparte o HTML. Aplikacje takie resetują się do stanu świeżej instalacji, przez co użytkownicy mogą odnieść wrażenie całkowitej utraty danych.



