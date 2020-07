Blisko 250 start-upów w konkursie Start-up Challenge 2020

Do piątej edycji konkursu Start-up Challenge, który towarzyszy European Tech and Start-up Days i Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC – European Economic Congress) zgłosiło się blisko 250 start-upów z różnych kontynentów. Najlepszych z najlepszych poznamy 3 września 2020 roku. Zostaną wyłonieni podczas największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, czyli EEC, w tym roku odbywającej się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i jednocześnie online.

W Start-up Challenge 2020 udział biorą start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu: new industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny), environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), tradition & modernity (przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo), health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR), client & lifestyle (handel, custom erexperience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).Udział w konkursie jest bezpłatny. XII Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w terminie 2-4 września br., European Tech and Start-up Days– w dniach 3-4 września 2020 r. Wydarzenia będą jednocześnie transmitowane online. Organizatorem European Tech and Start-up Days jest Grupa PTWP.