Blockchain Lab rozpoczyna współpracę z Łotyszami w sprawie nowych gier wideo

Polski producent gier wideo - Blockchain Lab - rozpoczął współpracę z właścicielami łotewskiego studia komputerowego MadSword, dzięki której powstaną nowe tytuły gier. Firma planuje też emisję akcji z wykorzystaniem technologii blockchain.

Zwiększenie dynamiki rozwoju działalności Blockchain Lab i stabilności finansowej spółki było efektem uzyskania wsparcia ze strony grupy kluczowych inwestorów prywatnych i wzmocnienia zarządu oraz rady nadzorczej w 2019 roku.Po przejęciu kontrolnego pakietu udziałów w Blockchain Lab przez spółkę Mobilum Limited, fintech rozwijający produkty i usługi umożliwiające swobodną wymianę dóbr ponad granicami, nastąpiła całkowita zmiana strategii Blockchain Lab. Jednym z kierunków rozwoju Mobilum Limited są produkty i usługi związane z wymianą aktywów w szeroko pojętej branży rozrywki, w której istotnym elementem są gry wideo.Nadrzędnym celem w nowej strategii Blockchain Lab jest budowanie dużej grupy użytkowników gier video i zaoferowanie im swobodnej wymiany produktów i akcesoriów związanych z tymi grami. Obecnie zespół firmy odpowiedzialny za produkcję gier liczy około 30 osób z dorobkiem i doświadczeniem w tym obszarze.W październiku 2019 roku spółka przeprowadziła emisję 1,7 mln akcji serii H. Wśród nowych akcjonariuszy spółki jest między innymi Andrzej Klesyk, w latach 2007-2015 - prezes PZU, w latach 2003-2007 - wiceprezes i partner w Boston Consulting Group, w latach 2000-2002 - założyciel i prezes Inteligo. Od 2016 roku pełni on rolę anioła biznesu, inwestora i doradcy strategicznego m.in.w projektach dotyczących: prowadzenia finansowania i strukturyzacji działań zmierzających do objęcia prywatnych spółek giełdowych, pozyskania finansowania przez start-upy, doradztwa strategicznego dla międzynarodowych korporacji.- Gry i szeroko pojmowana rozrywka cyfrowa stały się nieuniknionym składnikiem obecnej rzeczywistości. Zapotrzebowanie na nowości tego rynku rośnie w niesamowitym tempie. Uważam, że Blockchain Lab idealnie wpisuje się potrzeby rynku gier. Spółce udaje się zbudować fantastyczny zespół. Jego kompetencje, entuzjazm i potencjał w połączeniu ze strategią, którą obrała spółka, powinny zaowocować sukcesem - ocenia Andrzej Klesyk.Dodatkowo, w październiku 2019 roku Blockchain Lab podpisała umowę z firmą DigiMax, butikiem inwestycyjnym z Kanady. Celem współpracy jest przeprowadzenie emisji akcji w formie stokenizowanej, czyli opartej na technologii blockchain. Spodziewany termin zamknięcia emisji to przełom trzeciego i czwartego kwartału 2020 roku, zaś oczekiwana kwota pozyskanych środków (tzw. hard cap) wynosi 5 mln dolarów.Akcje spółki w formie stokenizowanej będą przedmiotem obrotu w Kanadzie i Azji.