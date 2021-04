Blockchain po polsku. DoxyChain celuje w szybki wzrost

Ledwie wystartowali z działalnością, a już dostali prezent od losu. Polski start-up DoxyChain ma właśnie swoje 5 minut, które zamierza wykorzystać, oferując cyfrowe zarządzanie dokumentami, działające w technologii blockchain. Prezes firmy Gabriel Dymowski liczy na szybki rozwój zagranicą.

Osiągamy zupełnie inny paradygmat zaufania, który opiera się na jego decentralizacji. Nikt nie musi osobiście ufać DoxyChain, skoro gwarancją jest wiele wierzchołków blockchaina, którego używa firma

Blockchain dopiero się rozkręca

DoxyChain ma więc być odpowiedzią na te obawy i wątpliwości. Blockchain DoxyChain to dostępna w modelu SaaS (software as a service) baza danych, która gwarantuje nienaruszalność raz zapisanych tam informacji o dokumentach oraz akcjach na nich wykonanych. Blockchain jest wykorzystywany w samym sercu architektury DoxyChain i wszystkie akcje wykonywane w systemie są rozpoczynane oraz egzekwowane z poziomu blockchain.Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby każdy użytkownik mógł stać się częścią systemu i partycypować w sieci blockchain. Podmioty korzystające z systemu, zgodnie z zasadami działania rejestrów rozproszonych, w momencie dołączenia do sieci, zabezpieczają siebie nawzajem. Niezależnie od tego, czy klient dysponuje mocnym serwerem, czy komputerem osobistym, może dołożyć cegiełkę do wspólnego bezpieczeństwa sieci.Firma dołożyła też starań, by zapewnić odpowiednio wysoki poziom uwierzytelniania użytkowników platformy. - Robimy to w dwóch etapach. Niektórzy dostawcy platform do podpisów elektronicznych umożliwiają podpisy jedynie z poziomu samego maila. My mówimy, że jeżeli mamy mieć wiarygodność co do drugiej strony tej transakcji, to minimum ma to być uwierzytelnienie dwupoziomowe, czyli z poziomu adresu e-mail i potem przez kod SMS, tak jak się logujemy zwykle do bankowości elektronicznej - wyjaśnia prezes start-upu.DoxyChain jest młodą firmą, której początki sięgają ledwie lutego 2019 roku. Wtedy to w warszawskim Google Campus, podczas Global Legal Hackathonu, Gabriel Dymowski wraz z kilkoma innymi osobami, które położyły podwaliny pod DoxyChain - Piotrem Żelazkiem, Marcinem Lorencem i Danielem Bigosem - odebrali nagrodę za projekt “Blockchain pełnomocnictwa procesowe”.Krzysztof Wojdyło, adwokat i wspólnik w kancelarii Wardyński&Wspólnicy oraz członek jury, uznał wtedy, że wśród topowych projektów powinien znaleźć się taki, który za pięć lat może zmienić rynek. Okazało się, że te zmiany nadeszły dużo szybciej.Niedługo po wybuchu pandemii COVID-19 Polsce zaczęły mnożyć się zapytania, kiedy platforma DoxyChain będzie szeroko dostępna. - Przyznam szczerze, że jak siedziałem w domu, gdy zaczęła się pandemia, to jedynym, co mnie budowało, były telefony od rynku, czy jesteśmy gotowi ze swoją platformą - opowiada Gabriel Dymowski.Młodych przedsiębiorców do działania zagrzewał też krakowski prawnik Jacek Bajorek, który już wcześniej zaczął dla nich pełnić rolę anioła biznesu.- Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że na etapie rozwoju start-upu dołączył do nas mecenas Jacek Bajorek, który posiada kancelarię w Krakowie. Jako że jest prawnikiem i rozumiał problem, który chcemy rozwiązywać - usprawnić i zabezpieczyć pracę na dokumentach - został naszym aniołem biznesu, czyli inwestorem. Dzięki niemu rozwój DoxyChain został szybko zabezpieczony od strony finansowo-biznesowej - opowiada Dymowski.Młoda firma zaczęła więc wdrażać swoje rozwiązanie w krakowskiej kancelarii oraz docierać ze swoim blockchainem do jej klientów. W ten sposób z DoxyChain zaczęło choćby korzystać miasto Płock.- Poza tym zrealizowaliśmy też pilotażowe wdrożenie w firmie Smart Factor, która współpracuje z samorządami - mówi prezes start-upu. - Współpracujemy też już z firmą Oracle, co umożliwia nam rośnięcie z produktem nie tylko w Polsce, ale też międzynarodowo. Niedawno mieliśmy możliwość zaprezentowania się przed niemieckimi firmami, takimi jak BMW, Daimler czy Mercedes. Podjęliśmy też współpracę z firmą Wolters Kluwer, która umożliwia nam rozwój na rynku prawa w Polsce.DoxyChain jest w momencie wychodzenia na szeroki rynek i zamierza szybko rosnąć.- Jako że rośniemy, szukamy jednak teraz również funduszu inwestycyjnego, który umożliwiłby nam rozwój nie tylko w Polsce, ale także wyjście na arenę europejską. Pomocny jest tu fakt, że mamy też jednego wspólnika z Niemiec. Otworzyliśmy się więc na rundę inwestycyjną z funduszami i liczymy na pozyskanie funduszu z zagranicy, który umożliwiłby nam wzrost nie tylko w Polsce - mówi Dymowski.Podkreśla przy tym, że o szybkiej ekspansji na zagranicznych rynkach, zwłaszcza Europy Zachodniej czy USA, powinien myśleć każdy twórca start-upu, bo to pozwala zyskać koło zamachowe szybkiego rozwoju.- Jeśli idzie o programistów, deweloperów, to mamy topowe kadry na świecie i jesteśmy w stanie wytwarzać świetne produkty za złote, a zarabiać w euro. A to jest świetne rozwiązanie i należy jak najszybciej wychodzić z produktem, walidować go i starać się iść europejsko, myśleć globalnie - przekonuje.Zespół DoxyChain, który początkowo tworzyło kilku współzałożycieli, obecnie liczy 24 osoby, z czego 15 osób jest zaangażowanych w projekt w pełnym wymiarze czasu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już niebawem firma znacznie się powiększy.- Start-up powinien rosnąć w oparciu o talenty, więc na pewno będziemy jeszcze mocno zatrudniać - uważa prezes firmy. Zastrzega jednak, że najpierw DoxyChain chce zebrać rundę inwestycyjną. Zwiększanie zatrudnienia planowane jest na drugą połowę 2021 roku.Dymowski jest przekonany, że rynek będzie dynamicznie się rozwijał i to nie tylko w biznesie, ale także w sektorze publicznym.- Blockchaina użyto choćby przy przeprowadzaniu wyborów w Szwajcarii. Technologia ta znalazła również zastosowanie w sądownictwie Dubaju. Coraz więcej wdrożeń w sektorze publicznym jest więc kwestią czasu - ocenia.O technologii blockchain było szczególnie głośno kilka lat temu, stosowanie jej na naprawdę dużą skalę jest dopiero przed nami.- Mamy dzisiaj taką technologię, takie interfejsy, które sprawiają, że dokument w formie cyfrowej jest bardziej zabezpieczony, jest do niego łatwiejszy dostęp, łatwiej się nim zarządza niż tradycyjnym dokumentem. Skoro dzisiaj potrafimy z poziomu naszego smartfona wykonać przelewy na kilkadziesiąt tysięcy złotych, to czemu nie mielibyśmy podpisać dokumentu jednym przesunięciem palca? Ten rynek więc szybko rośnie i będzie rósł jeszcze mocniej - podsumowuje prezes DoxyChain.