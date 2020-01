Bloombeg: Targi CES 2020 pod znakiem inteligentnego domu i asystentów

Na przyszłotygodniowych targach Consumer Electronics Show (CES) 2020 w Las Vegas koncerny technologiczne Amazon, Google, Apple czy Samsung skupią się na promowaniu systemów inteligentnego domu oraz usług asystentów głosowych – przewiduje agencja Bloomberga.

Agencja oceniła, że podobnie jak w ubiegłych latach targi nie przyniosą przełomowych technologii, choć należy się spodziewać promocji i zapowiedzi nowych funkcji istniejących produktów koncernów. Zwrócono też uwagę, że oficjalnie na targach pojawi się firma Apple, która w przeszłości ograniczała się do obecności w kuluarach i rozmów za zamkniętymi drzwiami.

Zarówno Amazon jak i Google w opinii Bloomberga zwrócą w swych prezentacjach szczególną uwagę na systemy asystentów głosowych (Alexa, Asystent Google) sprzężone z łączącymi się z internetem głośnikami i innymi urządzeniami. Na CES 2020 spodziewany jest też pokaz samochodów z fabrycznie wbudowanym wsparciem dla Aleksy. Koncerny najprawdopodobniej ogłoszą też nowe funkcje dla swoich asystentów i podzielą się statystykami rosnącej wciąż bazy użytkowników.

Apple prezentować będzie zaś swój system kontroli urządzeń domowych HomeKit. Inne firmy promować będą też kolejne urządzenia kompatybilne z Siri - cyfrową asystentką opracowaną przez firmę Tima Cooka.

Samsung podczas zaplanowanego na poniedziałek wystąpienia inauguracyjnego najpewniej skupi się na swoich inicjatywach inteligentnego domu. Nie zabraknie też prezentacji najnowszych modeli telewizorów, technologii zdrowotnych, robotów i produktów sztucznej inteligencji opracowanych przez południowokoreańską firmę.

Amazon, Apple i Google (Alphabet) niedawno dołączyłi do Samsunga w tzw. Stowarzyszeniu ZigBee- fundacji promującej jednolity standard dla urządzeń inteligentnego domu i Internetu Rzeczy. Apple ostatnio przystąpiło zaś do rekrutacji pracowników do nowego zespołu, zajmującego się nowymi sprzętami smart-home i oprogramowaniem do nich - przypomniał Bloomberg.

Agencja oceniła, że wsuktek coraz skromniejszego przyrostu sprzedaży smartfonów i problemów z popytem na komputery osobiste aktywowane głosowo urządzenia są obecnie jedną z największych szans dla sektora technologicznego.

Prognozy firmy analitycznej Forrester Research wskazują, że rynek inteligentnego domu w latach 2018-2023 będzie wzrastał o ok. 26 proc. rocznie. Dane Juniper Research wskazują zaś, że do 2023 r. na świecie funkcjonować będzie ok. 7,4 mld urządzeń sterowanych głosem - czyli średnio po jednym na każdego mieszkańca Ziemi.