Bloomberg: przyszłoroczne flagowe smartfony Samsunga z lepszymi aparatami

Koncern Samsung chce odpowiedzieć na konkurencyjnego iPhone'a 11 od Apple znacznym poprawieniem parametrów fotograficznych w przyszłorocznych smartfonach flagowych. W 2020 roku urządzenia mają mieć m.in. 108-megapikselowy czujnik głównej kamery - podaje w piątek agencja Bloomberga.

Jej zdaniem koncern szykuje na przyszły rok największą do tej pory zmianę w systemie kamer stosowanych we flagowych modelach z serii Galaxy. Mają one być wyposażone w główną, 108-megapikselową soczewkę otoczoną trzema innymi, wśród których będzie obiektyw ultraszerokokątny. System otrzyma 5-krotny zoom optyczny - podkreślają informatorzy Bloomberga.

Dodatkowo smartfony zostaną wyposażone w czujniki w technologii time-of-flight (ToF) mierzące czas w jakim generowana wiązka światła potrzebuje na powrót do czujnika po odbiciu się od fotografowanego obiektu. Ma to wpłynąć na znaczną poprawę jakości m.in. zdjęć portretowych.

Dla porównania nowy iPhone 11 ma 12-megapikselową kamerę.

Zaawansowane rozwiązania fotograficzne zostaną też wykorzystane w nowym składanym smartfonie Galaxy Fold, który ma być zaprezentowany razem z linią Galaxy 11 w lutym - podaje Bloomberg powołując się na źródła.

Rozwój kamer w smartfonach ma iść w parze z wprowadzaniem na rynek składanych urządzeń i technologii 5G. Takie są założenia strategii Samsunga dla tej gałęzi biznesu.

Filia południowokoreańskiego koncernu Samsung Electro-Mechanics opracowała moduł 5-krotnego zbliżenia, który trafił do produkcji w br. Podobne rozwiązanie stosują chińscy rywale z koncernów Huawei i Oppo. Obie firmy kupiły licencje na tę technologię od izraelskiej firmy Corephotonics, którą Samsung pozyskał na początku 2019 roku.

Z danych Counterpoint Research wynika, że specyfikacja kamer ma duży wpływ na decyzję o zakupie nowego urządzenia, szczególnie na rozwijających się rynkach takich jak Indie.