Bloomberg: Stroll najbliżej kupna udziałów w Astonie Martinie

Kanadyjski inwestor i właściciel zespołu Formuły 1 Racing Point Lawrence Stroll prowadzi zaawansowane rozmowy ws. kupna udziałów w brytyjskiej marce motoryzacyjnej Aston Martin za 200 mln funtów - podała agencja Bloomberga, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Z informacji, do jakich dotarła agencja wynika, że wstępne rozmowy z Astonem Martinem prowadzi ponadto chińska grupa motoryzacyjna Geely, która w swoim portfolio ma szwedzką markę Volvo, brytyjską markę Lotus Cars, a także pakiet prawie 9,7 proc. udziałów w niemieckim koncernie Daimler. Chińska spółka jest zainteresowana umową dotyczącą wymiany technologii, na czym miałby skorzystać Lotus - wskazał Bloomberg.

W ubiegłym tygodniu Aston Martin ostrzegł, że jego zysk operacyjny w 2019 r. będzie o ponad 45 proc. niższy względem roku 2018. Brytyjska marka przewiduje ponadto, że zysk operacyjny (EBITDA) wyniesie w 2019 r. od 130 do 140 mln funtów. W 2018 r. firma odnotowała kwotę 247,3 mln funtów. W związku ze spadającym popytem w Europie firma odnotowała spadek sprzedaży o 7 proc.

Wraz ze spadkiem zysku Aston Martin może stanąć przed koniecznością pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego, co może doprowadzić do łącznego zadłużenia firmy do ponad miliarda funtów. Jak w połowie grudnia zauważył serwis Automotive News, sprzedaż pakietu akcji mogłaby jednak poprawić perspektywy producenta, który w listopadzie trzeci z rzędu kwartał zakończył ze spadkami. Wartość akcji Astona Martina w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadła o ponad 60 proc.

Jak zauważyła agencja, ubiegłotygodniowa prognoza pokazało, że producent luksusowych samochodów sportowych musi pozyskać nowych inwestorów, aby poradzić sobie z pokryciem zadłużenia i sfinansować produkcję najnowszego modelu marki DBX. Wprowadzony na rynek w listopadzie 2019 r. SUV miał przekonać do zakupu pojazdu brytyjskiej marki więcej kobiet i zaradzić słabnącym wynikom. Dotychczas zamówiono 1,8 tys. egzemplarzy modelu.

"Kontynuujemy rozmowy z potencjalnymi inwestorami strategicznymi na temat budowania długoterminowych relacji, które mogą, ale nie muszą, obejmować inwestycje kapitałowe" - podkreślił w weekendowym oświadczeniu Aston Martin.

Jak wskazują źródła agencji, rozmowy z różnymi inwestorami niekoniecznie mogą prowadzić do transakcji, a wielkość przygotowywanych do sprzedaży udziałów może się zmienić.

Telewizja Sky News w weekend poinformowała, że kupno udziałów w Astonie Martinie rozważa również chiński producent baterii samochodowych Contemporary Amperex Technology. Przedstawiciel CATL zaprzeczył jednak medialnym doniesieniom.

Ponad 60 proc. udziałów w Astonie Martinie jest obecnie kontrolowanych przez dwie firmy inwestycyjne, europejską Investindustrial i Adeem z Kuwejtu - wskazała agencja, powołując się na dwie osoby bliskie sprawie.

Stroll zainwestował dotychczas w takie marki jak Pierre Cardin, Ralph Lauren i Tommy Hilfiger oraz serwis RaceFans.net., a jego wartość jest szacowana na ponad 2 mld funtów. W 2017 r. inwestor zaangażował się również w wyścigi Formuły 1 po tym, jak zapewnił swojemu synowi miejsce w zespole Williamsa. Rok później przejął inny zespół Force India i przemianował go na Racing Point.

Z informacji Bloomberga wynika, że w razie realizacji transakcji Stroll może ubiegać się o miejsce w zarządzie Astona Martina.

Aston Martin jest również zaangażowany w wyścigi Formuły 1, jako sponsor tytularny trzeciego w ubiegłorocznym rankingu konstruktorów zespołu Red Bull Racing.