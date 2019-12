Bloomberg: Xbox Series X i PS5 mogą sprzedawać się lepiej niż poprzednie konsole

Xbox Series X to oficjalna nazwa nowej konsoli Microsoftu. Ostrzejsza rywalizacja z zapowiedzianym wcześniej PlayStation 5 (Sony) może zapewnić nowej generacji urządzeń sprzedaż o 20 proc. wyższą, niż obecna - szacują analitycy Bloomberga.

Konsola Xbox Series X została zaprezentowana w nocy z czwartku na piątek podczas gali The Game Awards 2019 w Los Angeles. Następca platformy Xbox One wcześniej znany był pod roboczą nazwą "Project Scarlett". Według zapewnień Microsoftu ma to być "najszybsza" i "najpotężniejsza" platforma do gier do tej pory. Do sprzedaży urządzenie ma trafić przed przyszłorocznym okresem świątecznym.

Nowa konsola Microsoftu ma być dostosowana do obsługi gier w jakości do 8K i 120 klatek na sekundę, a także wspierać technologię śledzenia promieni (ray tracing). Procesor urządzenia będzie oparty na AMD Zen 2 i architekturze Radeon RDNA. Producent mówił o czterokrotnie wyższej mocy obliczeniowej, niż Xbox One X.

Wyższe mają być również możliwości procesora graficznego (GPU) Xbox Series X. W porównaniu z Xbox One X mają one być dwukrotnie wyższe, ośmiokrotnie większe niż w podstawowym Xbox One - ujawnił szef Xboksa Phil Spencer w rozmowie z serwisem GameSpot. Oznaczałoby to moc GPU na poziomie co najmniej 12 teraflopów.

Xbox Series X będzie też wyposażony w szybki dysk NVMe SSD. Całe urządzenie zawarto w większej niż w przypadku poprzedniej generacji konsol obudowie, przypominającej komputery stacjonarne. Spencer zapewnił, że pozwoli to na zachowanie cichej i wydajnej pracy konsoli.

Agencja Bloomberga zauważyła w piątkowym komentarzu, że przedświąteczna premiera Xbox Series X daje Microsoftowi okazję do odbudowania pozycji względem rywala, który zdominował obecną, ósmą generację konsol. W okresie od listopada 2013 r. do końca września 2019 r. Sony sprzedało ponad 102,8 mln egzemplarzy PlayStation 4. Obserwatorzy rynku szacują, że w zbliżonym okresie sprzedaż platformy Microsoftu, Xbox One, była ok. dwukrotnie niższa.

"Solidniejsza oferta Microsoftu i utrzymujące się dobre wyniki Sony powinny doprowadzić do przyćmienia sprzedaży konsol ósmej generacji przez nowe produkty łącznie o ok. 20 proc." - ocenił analityk Bloomberg Intelligence Matthew Kanterman.

Komentatorzy agencji nie odnieśli się do domysłów mediów branżowych, zgodnie z którymi Microsoft równolegle z Xbox Series X pracuje nad drugą, tańszą konsolą o mniejszych możliwościach i bez czytnika płyt. Takie przypuszczenia jako pierwszy nagłośnił pod koniec 2018 r. serwis Windows Central. Źródła Kotaku potwierdziły prawdziwości tych doniesień na początku grudnia - według nich projekt jest realizowany pod nazwą kodową "Lockhart" obok flagowego urządzenia powstającego jako "Anaconda".

Według Verge'a za tymi doniesieniami przemawia wybrana przez Microsoft nazwa zaprezentowanego w Los Angeles urządzenia: "Series X". Obecnie w sprzedaży dostępne są dwie wersje konsoli Xbox One: X i S. W maju 2019 r. na rynek trafił wariant Xbox One S All-Digital pozbawiony wbudowanego czytnika płyt.