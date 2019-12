Booking.com ma zmienić sposób prezentowania ofert

Komisja Europejska ogłosiła w piątek, że holenderska platforma turystyczna Booking.com zobowiązała się zaprzestać stosowania w swoich ofertach "technik manipulacyjnych" takich jak wprowadzające użytkowników w błąd informowanie o ofertach limitowanych i promocjach - podała agencja Reutera.

Przedstawiciele KE i holenderskiego urzędu ochrony konkurencji (ACM, ang. Netherlands Authority for Consumers and Markets), którzy prowadzili w 2018 roku rozmowy z Booking.com, przyjęli złożone przez firmę zobowiązanie, że dostosuje ona swoje praktyki do unijnego prawa konsumenckiego.

"Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorstwa takie jak Booking.com, który jest liderem rynku, wypełniały swoje zobowiązania w tej dziedzinie" - zaznaczył w oświadczeniu komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Holenderska spółka ma do 16 kwietnia wprowadzić na platformie szereg zmian, w tym wyjaśnienie, że stwierdzenie "ostatni dostępny pokój!" odnosi się wyłącznie do ofert portalu oraz że nie będzie prezentować ofert jako limitowanych czasowo, jeśli cena podawana jako promocyjna ma obowiązywać również po upływie wyznaczonego okresu.

Firma powinna ponadto upewnić się, że oferty przedstawiane jako promocyjne rzeczywiście mogą przynieść klientowi oszczędności, a także wyraźnie pokazać całkowitą cenę i podać informację, czy zakwaterowanie jest oferowane przez gospodarza prywatnego czy profesjonalnego.

Reynders podkreślił, że KE i krajowe urzędy ds. konsumenta mogą kontynuować monitorowanie wszystkich stron podróżniczych, aby zapewnić uczciwe traktowanie klientów.