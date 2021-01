Booksy zebrało 70 mln dolarów. Polski start-up podbija USA

Założone przez Stefana Batorego Booksy zebrało właśnie w rundzie C 70 milionów dolarów. To największa runda finansowania na tym etapie rozwoju osiągnięta przez polski start-up! Pieniądze od amerykańskich inwestorów powinny pozwolić na zwiększenie udziału firmy na kluczowych dla Booksy rynkach – w Stanach Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich.

Inwestorzy doceniają postępy

Polski start-up w USA

Pozycję spółki umacniają tez obecnie liczne partnerstwa technologiczne z gigantami rynku online - wśród których są Google, Facebook czy Instagram - umożliwiającymi zapisy online za pośrednictwem Booksy. Partnerami Booksy pozostają także producenci kosmetyków, jak choćby Salon Expert L’Oreal Professionnel z siecią ponad 900 salonów w Polsce. Ponadto z Booksy korzystają znani liczni styliści, m.in. prywatny fryzjer Baracka Obamy oraz stylistka Beyoncé.W dotychczasowych rundach finansowych Booksy zebrało już w sumie 120 mln dolarów. Poza liderami obecnej rundy C, spółkę wsparły dotąd: Piton Capital, Manta Ray - fundusz Sebastiana Kulczyka, Enern, Industry Ventures i XG Ventures. Wśród prywatnych inwestorów znaleźli się Zach Coelius (CEO Triggit), Kai Hansen (członek zarządu Booksy), Chris Guzowski i Hannes Graah (VP of growth w Revolut; wcześniej global head of new markets w Spotify), Piotr Jakubowski i Rohan Monga (byli CMO i COO w Go-Jek) oraz Przemysław Gacek i Maciej Noga (Pracuj.pl).- Przez ostatnie cztery lata uważnie śledziliśmy rozwój spółki i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem postępów, jakich dokonał Stefan Batory i zespół Booksy, pozycjonując firmę, jako lidera na tym rynku (hair&beauty i wellness - red.) - komentuje Alex Captain, założyciel i partner zarządzający w Cat Rock Capital.- 13 milionów klientów i tysiące profesjonalistów, korzystających na co dzień z Booksy, potwierdza, że jest ono niekwestionowanym liderem na bardzo konkurencyjnym rynku. Cieszę, że będę mógł współuczestniczyć w kolejnych etapach dalszego, dynamicznego rozwoju firmy - podkreśla Pierre Siri, partner operacyjny w Sprints Capital.------------------Booksy to polski start-up założony w 2013 r. z siedzibą w San Francisco, oferujący platformę do rezerwacji wizyt online dla użytkowników i program do rozwijania biznesu dla usługodawców.Dzięki aplikacji i stronie Booksy.com użytkownicy m.in. Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, RPA i Polsce mogą rezerwować wizyty online u ulubionych fryzjerów, barberów i kosmetyczek, a od niedawna także w nowych kategoriach, utworzonych na rynku polskim, jak finanse czy telekomunikacja.W 2020 roku firma połączyła się z Versum, tworząc kompleksowe narzędzie do zarządzania salonami urody, obecne w ponad 100 krajach na całym świecie. Wskutek fuzji powstaje największy na świecie marketplace dla branży hair&beauty z którego skorzysta blisko 13 milionów klientów salonów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych oraz SPA.Diana Koziarska, SMOK Ventures, polsko-amerykańskiego funduszu inwestującego w spółki na bardzo wczesnym etapie rozwoju, oceniła w niedawnej rozmowie dla WNP.PL , że Booksy należy, obok DocPlanner, do grona dwóch polskich start-upów, które mają szansę stać się w ciągu kilku lat jednorożcami, czyli spółkami o wycenie sięgającej miliarda dolarów.