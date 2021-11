Boom na polskim rynku mobilnego internetu, choć 5G na razie kuleje

Firma badawcza PMR ocenia wartość rynku internetu mobilnego w Polsce w 2020 r. na 6,2 mld zł. W skali roku oznacza to wzrost o 7 proc. Największy potencjał zarobkowy operatorów tkwi w segmencie usług „data” w smartfonach. Na znaczeniu tracą jednak usługi w dostępie dedykowanym, wyłączając oferty w lokalizacji stacjonarnej. Stopień monetyzacji usług 5G na polskim gruncie jest na ten moment dyskusyjny; wszystko zależy od przyjętej polityki cenowej przez operatorów oraz dystrybucji paczek danych w dostępie dedykowanym (dostęp limitowany lub nie).

Prognozy rynkowe i monetyzacja usług 5G

PMR szacuje poziom penetracji mobilnym i klasycznym broadbandem na podobnym poziomie - efekt komplementarności usług, rozwoju światłowodów oraz niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury stacjonarnej poza dużymi miastami. Przewagę konkurencyjną, jeśli chodzi o preferencje konsumentów co do parametrów usługi internetowej, PMR widzi jednak po stronie łączy stacjonarnych. W przypadku stacjonarnego dostępu kartą przetargową jest sukcesywny wzrost znaczenia światłowodów jako technologii dostępowej, również poza dużymi miastami.ARPU z usług „data" w segmencie „modem/karta + komputer" znajduje się w ostatnich latach w lekkich trendach spadkowych, z tendencją do stabilizacji. Klienci tych usług są bardziej wrażliwi na cenę w porównaniu z mobilną transmisją danych w telefonach. Poza tym działa tutaj konkurencja ze strony internetu stacjonarnego. Stabilizująco na wskaźnik ARPU wpływa natomiast sprzedaż ofert internetu mobilnego w lokalizacji stacjonarnej (oferty dla domu/biura).Na lata 2021-2026 PMR prognozuje kontynuację trendów wzrostowych na rynku internetu mobilnego w Polsce, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Na poziomie wolumenu z roku na rok trend wzrostowy będzie jednak malejący. W dużej mierze będzie to pochodną nasycania się rynku i efektu skali, co ogranicza dalszą ekspansję. W związku z tym liczba dostępów mobilnego internetu będzie dążyła do stagnacji.W perspektywie sześciu kolejnych lat, według modelu prognostycznego PMR, wartość rynku mobilnego internetu w Polsce będzie rosła średniorocznie o 4,9 roc.. Trendy wzrostowe przypadną głównie na segment „data" w telefonach – efekt realizacji strategii „more-for-more", rosnącego zużycia danych mobilnych w smartfonach oraz cyklicznej sprzedaży taryf głosowych z dostępem do sieci 5G.Z drugiej strony w prognozowanym okresie PMR nie spodziewa się skokowego wzrostu przychodów operatorów komórkowych z transmisji danych w związku z rozwojem technologii 5G. PMR jest zdania, że w kolejnych latach, po zabiegach marketingowego pozycjonowania, ceny taryf 5G zostaną obniżone.W korelacji ze stopniowym przechodzeniem użytkowników na technologię piątej generacji nie spowoduje to gwałtowanych ruchów na rynku w ujęciu wartościowym. Tak samo w związku z rozwojem sieci 5G PMR nie przewiduje gremialnego ruchu Polaków na łącza mobilne w dostępie „modem/karta + komputer".Ograniczeniem dla takiego trendu jest wysokie znaczenie łączy stacjonarnych i zyskująca na znaczeniu technologia światłowodowa. Poza tym PMR stoi na stanowisku, że łączność 5G zrewolucjonizuje polską gospodarkę, a nie rynek konsumencki. Z drugiej strony pewien impakt technologii 5G na ARPU z usługi i wartość rynku jest widoczny w zamarkowanych prognozach.