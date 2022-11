Bosch idzie na współpracę z IBM i wyda miliardy

Niemieckie koncern Bosch zainwestuje 10 miliardów euro w cyfryzację biznesu do 2025 roku, z czego dwie trzecie tej kwoty przeznaczy na rozwój technologii w zakresie zrównoważonego rozwoju, mobilność i nowoczesny przemysł.

Bosch w cyfryzacji skorzysta ze współpracy z amerykańskim koncernem informatycznym IBM.

- Bosch wnosi do współpracy swoje wieloletnie doświadczenie w modelowaniu materiałów, które są szczególnie ważne w zastosowaniach przemysłowych. W zamian firma technologiczna będzie miała dostęp do ponad dwudziestu potężnych komputerów kwantowych IBM za pośrednictwem chmury IBM. Eksperci Bosch i IBM opracują wspólnie algorytmy kwantowe do zastosowań przemysłowych - czytamy w komunikacie niemieckiej firmy.

W komunikacie podkreślono, że Bosch jest zainteresowany magnesami silnikowymi, które są mniejsze, lżejsze, wydajniejsze i tańsze. Należy zauważyć, że takie materiały mogą być bardziej przyjazne dla środowiska niż pierwiastki ziem rzadkich.

Bosch, to niemiecki koncern specjalizujący się produkcji wyposażenia, maszyn i urządzeń dla branży motoryzacyjnej , dóbr konsumpcyjnych, technologii budowlanych i opakowaniowych.