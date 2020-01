Bosch przewiduje długotrwały zastój w globalnej produkcji samochodów

Niemiecki koncern Robert Bosch GmbH spodziewa się w najbliższych latach zastoju globalnej produkcji samochodów. Zdaniem jego szefa Volkmara Dennera branża może już mieć za sobą "szczyt globalnej produkcji motoryzacyjnej".

Największy na świecie producent podzespołów samochodowych rozszerza działania w sektorze oprogramowania i elektroniki. Dzięki temu chce uniknąć kolejnych spadków finansowych - podkreślono we wtorek wieczorem podczas konferencji prasowej w Stuttgarcie.

"Może być tak, że szczyt globalnej produkcji motoryzacyjnej mamy już za sobą. (...) Zakładamy, że ten niski poziom utrzyma się w najbliższych latach (...)" - oceniał Denner. Jego zdaniem taka sytuacja potrwa co najmniej do 2025 roku.

Bosch prowadzi działania mające na celu dostosowanie profilu firmy do zmian rynkowych i transformacji branży, która odchodzi od napędów spalinowych w stronę elektrycznych. W związku z tym koncern sprzedał niektóre oddziały oraz ograniczył zatrudnienie o 2,5 tys. miejsc pracy w Niemczech. Szacuje się, że w kraju firma chce zwolnić kolejnych 3,3 tys. osób.

Według wstępnych danych finansowych na 2019 rok przychody spadły w skali rok do roku o prawie połowę do "ok. 3 mld euro". Tymczasem w 2020 roku firma chce wydać ponad 1 mld euro na technologię samochodów elektrycznych, a także systemy łączące pojazdy z internetem.

Podczas wtorkowego wystąpienia szef Boscha z zadowoleniem ocenił inwestycję Tesli w Niemczech. Jego zdaniem stanowi ona "nowy potencjał biznesowy" dla koncernu. Bosch jest już dostawcą części do produkcji samochodów Tesli.