Boty szturmem zdobywają obsługę klienta

Sztuczna inteligencja szturmem wdziera się w coraz to nowe dziedziny naszego życia. Już 90 proc. Polaków dostrzega obecność AI. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji towarzyszą nam obecnie na każdym kroku, ułatwiając chociażby dojazd do punktu docelowego czy wybór filmu na wieczorny seans. Wykorzystanie nowych technologii wspomaga również firmy w obsłudze klienta - zmienia się sposób komunikacji marka-konsument, na znaczeniu zyskują voiceboty i chatboty. Wszystko po to, aby odpowiadać na potrzeby konsumentów i budować pozytywne customer experience.

Implementowanie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję nie polega na redukcji zatrudnienia.

Boty powinny stanowić istotne wsparcie konsultantów. Mogą chociażby odciążyć ich w towarzyszeniu klientowi w tak prozaicznych czynnościach jak odblokowanie hasła.

Eksperci zaznaczają, że przyszłość tkwi w połączeniu możliwości jakie daje AI - chatboty czy voiceboty - z umiejętnościami konsultantów, ich kompetencjami miękkimi i unikalnym doświadczeniem.