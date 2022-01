Wyspecjalizowana w produkcji uszczelnień oraz elementów i akcesoriów m.in. dla sektora e-mobilności firma Boyd Poland zainwestuje ok.130 mln zł w budowę nowego zakładu w Gliwicach - wynika z informacji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), która wydała decyzję o wsparciu przedsięwzięcia.

W ubiegłym roku Katowicka SSE wydała w sumie 102 decyzje o wsparciu - to rekord tego typu decyzji wydanych w specjalnych strefach ekonomicznych w ciągu jednego roku.

W czwartek KSSE poinformowała o wręczeniu inwestorowi setnej decyzji o wsparciu, wydanej w końcu zeszłego roku. W nowej fabryce firmy Boyd w Gliwicach zatrudnienie znajdzie co najmniej 100 pracowników. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 28,1 mln euro.

"W gliwickim zakładzie produkowane będą materiały inżynieryjne do uszczelniania, ochrony, łączenia oraz chłodzenia produktów naszych klientów, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii materiałowych" - poinformował dyrektor zakładu Maciej Szmit, cytowany w czwartkowej informacji KSSE.

Dostarczane przez Boyd rozwiązania - jak informuje firma - m.in. maksymalizują wydajność infrastruktury 5G i najbardziej zaawansowanych centrów danych na świecie. Zwiększają też niezawodność i zasięg pojazdów elektrycznych (także autonomicznych) oraz podnoszą precyzję systemów opieki zdrowotnej i diagnostyki osobistej. Są również wykorzystywane np. w lotnictwie i technologiach obronnych oraz w elektronice.

"Inwestycja koncernu Boyd to nie tylko nowe miejsca pracy, ale także nowoczesne technologie dla rozwoju elektromobilności, które rozwijane będą właśnie w naszym regionie. To także kolejne potwierdzenie faktu, iż KSSE i Śląsk stają się hubem e-mobility na mapie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej" - skomentował prezes KSSE Janusz Michałek.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby nowych projektów i wartości inwestycji pozyskanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Strefa wydała 102 decyzje o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ok. 5,35 mld zł, wobec 57 projektów za ok. 5 mld zł rok wcześniej. Dzięki pozyskanym w zeszłym roku przedsięwzięciom powstanie ok. 4,47 tys. miejsc pracy.

Oprócz inwestycji objętych decyzjami o wsparciu realizowane są także projekty na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla których nie wydano takich decyzji. Największym z nich jest warta ok. 4 mld zł inwestycja koreańskiej firmy Sk hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej. Ponadto Elemental Strategic Metals zainwestuje na terenie KSSE w Zawierciu. Obydwa projekty dadzą ok. 900 nowych miejsc pracy. Sumując nakłady inwestycyjne wydanych decyzji o wsparciu oraz inwestycji na obszarze KSSE, wartość ubiegłorocznych projektów to prawie 9,7 mld zł.

Ogółem w ciągu 25 lat istnienia, Katowicka SSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości ok. 44 mld zł. Ponad 500 działających w strefie firm stworzyło 90 tys. miejsc pracy. Zrealizowano 813 rozmaitych projektów inwestycyjnych.