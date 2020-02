BP chce do 2050 roku znacząco zmniejszyć emisję CO2

Koncern BP zobowiązał się w środę do znacznego ograniczenia emisji CO2 do 2050 roku. Deklaracja jest elementem strategicznych zmian, które proponuje nowy dyrektor generalny firmy Bernard Looney. Jego zdaniem BP wymaga wymyślenia na nowo.

Zdaniem agencji Reutera zaprezentowane w środę cele są "bardziej ambitne" od planów konkurencyjnych firm: Royal Dutch Shell i Total.

Największe koncerny z branży paliwowej są krytykowane przez inwestorów i aktywistów klimatycznych za brak wystarczających działań, zgodnych z założeniami porozumienia paryskiego z 2015 roku. Przyjęta wtedy umowa zakłada powstrzymanie globalnego wzrostu średniej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza i dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 st. C. Taki scenariusz znacznie obniżyłby ryzyko i skutki zmiany klimatu. Wymaga to powstrzymania wzrostu, a następnie redukcji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie globalnym.

"Musimy wymyślić BP na nowo. (...) Światowy budżet węglowy jest ograniczony i szybko się kończy; potrzebujemy gwałtownego przejścia w kierunku zerowych (emisji) netto. Wszyscy chcemy energii, która jest niezawodna i dostępna, ale to już nie wystarcza. Musi być też przyjaźniejsza dla środowiska" - podkreślił szef BP w oświadczeniu.

BP informuje, że do 2050 roku chce obniżyć o połowę emisje z zakresu Scope 3, czyli wszystkie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości spółki, które pośrednio są związane z produktami, w tym przypadku sprzedażą ropy naftowej i gazu.

Reuters przypomina, że podobny plan był ogłoszony na początku lat 2000. Próba zbudowania biznesu na bazie odnawialnych źródeł energii zakończyła się wtedy "ogromnymi stratami".

Jedna z głównych zmian planowanych przez BP dotyczy rezygnacji z tradycyjnego modelu produkcji. Firma chce też wprowadzić zmiany strukturalne.