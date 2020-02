BP ostrzega, że epidemia koronawirusa może poważnie odbić się na rynku paliw

Koncern BP ostrzegł we wtorek, że epidemia koronawirusa może zmniejszyć globalny wzrost zapotrzebowania na ropę naftową o 40 proc. w 2020 r. Taka sytuacja wymusi na państwach OPEC i Rosji ograniczenie wydobycia i kontrolę cen - podkreśla we wtorek dziennik "Financial Times".

Dyrektor finansowy BP Brian Gilvary ocenia, że w tym roku zagrożonych jest 300-500 tys. baryłek dziennego wydobycia. Analitycy szacowali wcześniej, że wzrost w 2020 roku miał wynieść 1,2 mln baryłek ropy dziennie. Gilvary dodał, że BP bacznie analizuje działania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), które powinny doprowadzić ceny ropy naftowej "z powrotem do poziomu 65 dolarów za baryłkę".

Obecnie OPEC i Rosja negocjują ws. ograniczenia produkcji, po tym jak cena surowca spadła w ostatnich tygodniach o 20 proc. do poziomu poniżej 55 dolarów za baryłkę. Według "FT" taka sytuacja jest bardzo niekorzystna dla BP, które boryka się z konsekwencjami spadku zysków w czwartym kwartale 2019 roku o 26 proc. Podobnie negatywne wyniki odnotowała konkurencja z USA i Europy: Royal Dutch Shell, ExxonMobil i Chevron.

Produkcja ropy i gazu ziemnego w czwartym kwartale 2019 roku wzrosła o prawie 3 proc. do 2,7 milionów baryłek dziennie.

W Chinach potwierdzono do tej pory ponad 20 tys. zakażeń, a 426 osób zmarło. W samym Wuhanie wirusa wykryto już u 6384 osób i odnotowano 313 zgonów. Tylko w ciągu jednej doby we wtorek w Wuhanie potwierdzono 1242 zakażenia.

Przypadki zakażenia stwierdzono w 25 krajach - zakażonych jest tam w sumie 151 osób; poza ChRL zmarły dwie osoby.