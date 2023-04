Braki specjalistów w azjatyckich startupach mogą być szansą dla polskich firm

Wschodnioazjatyckie startupy narzekają na brak oczekiwanej liczby specjalistów technicznych na rynku pracy. Potrzeby kadrowe innowacyjnych firm z Azji mogą być ciekawą szansą dla pracowników z Polski.

Portal Nikkei Asia przytacza badanie Glints oraz Monk's Hill Ventures, kolejno firmy rekrutacyjnej oraz venture capital. Wynika z niego, że 86 proc. założycieli startupów w Singapurze, Indonezji i Wietnamie planuje zwiększyć zatrudnienie w kolejnym roku. Wysokim zainteresowaniem cieszyć się będą przede wszystkim inżynierowie oraz analitycy danych, którzy mogą liczyć także na średnio 38 proc. większe pensje niż pracownicy o nietechnicznych profilach. Jednocześnie startupowy rynek pracy w Azji Południowo-Wschodniej mierzy się z brakiem specjalistów technicznych.

Zwolnienia w BigTechach nie przyniosły oczekiwanego napływu specjalistów

Nadzieją na zapełnienie luki pracowniczej miały być ostatnie zwolnienia, który dotknęły BigTechy oraz średnie przedsiębiorstwa sektorów związanych z technologiami. Według szefa firmy Glint, Oswalda Yeo, mamy już do czynienia ze zmianą struktury zatrudnienia na rynku pracy, wskazującą na przesunięcie większej ilości pracowników do małych firm i startupów. Wielotysięczne zwolnienia dotknęły także firmy w Azji, jak chociażby singapurski Sea, który pożegnał się z 7 tys. pracowników. Indonezyjskie Goto Gojek Tokopedia ogłosiło redukcję zatrudnienia o ok. 12 proc. (1,3 tys.).

Jak podaje portal Technode Global w artykule z grudnia zeszłego roku 90 proc. firm w regionie ASEAN zmaga się z uzyskaniem odpowiedniej rekrutacji oraz rozwojem i utrzymaniem specjalistów technicznych. Źródłem tych statystyk jest badanie firmy joint venture Alpha JWC Ventures, konsultantów Kearney oraz rekruterów platformy GRIT. Według analizy startupy na początkowym stadium rozwoju mają większy problem z zapewnieniem oczekiwanych warunków finansowych, podczas gdy na kolejnych etapach problemem może być zbudowanie odpowiedniej marki pracodawcy.

Azjatyckie rynki atrakcyjnym kierunkiem dla specjalistów z Polski?

Wraz ze spowolnieniem koniunktury gospodarczej startupy stoją także pod presją bardziej selektywnego zatrudniania i ograniczeń płacowych. Sprawia to, że ściągnięcie do siebie pracowników z wielkich korporacji nie przyjdzie im łatwo. Jak twierdzi główny partner zarządzający Monk's Hill Ventures, Justin Nguyen, wciąż widoczna jest duża luka pomiędzy popytem a podażą na rynku pracy. Tylko w Wietnamie szacuje brak 100 tys. inżynierów. Być może azjatyckie rynki, w szczególności te o wysokich standardach płacowych jak Singapur, mogłyby stać się atrakcyjnym kierunkiem dla specjalistów z Polski.

