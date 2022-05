Brand24 zwiększył przychody i zysk netto

Firma Brand24 oferuje narzędzia do monitorowania i kontrolowania informacji o danej firmie w internecie. Spółka zaprezentowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku, z których wynika, że znacząco zwiększyła przychody i zysk netto.

Brand24 opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku. Przychody netto wyniosły około 4,95 miliona złotych wobec 3,54 miliona złotych rok temu. Znacząco wzrósł zysk netto do 469 tysięcy z 35 tysięcy w 2021 roku.

Spółka oferuje narzędzia służące do monitorowania i kontrolowania tego co się mówi o danej firmie w internecie. Weryfikacja następuje w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie decyzji biznesowych. Działania dotyczą między innymi Google News, Facebooka, Instagrama, mikroblogów, newsletterów.

Monitoring całodobowy jest szczególnie ważny w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych w mediach społecznościowych, gdy na bieżąco pojawiają się wpisy użytkowników internetu.

Zasada biznesowa obejmuje usługę według zasady pay-as-you-go, czyli opłata jest wnoszona za korzystanie z Brand 24, a po określonym czasie można ją przedłużać. Przy podpisywaniu dłuższych, na przykład rocznych umów można uzyskać rabaty. Dla klientów przygotowane są różne pakiety w zależności od ich potrzeb.

Brand24 od 2021 roku notowany jest Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

