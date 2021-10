Branża cyfrowa krytycznie o nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wzbudził spore kontrowersje wśród ekspertów i przedstawicieli branży. Nie chodzi tylko o bardzo krótki, bo jedynie tygodniowy czas na zgłaszanie uwag, ale przede wszystkim na cały szereg niekonsultowanych wcześniej zmian.

Krytycznie o projekcie wyraził się również prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego w rozmowie z ISBnews. Jego zdaniem, uległ on poważnej modyfikacji i obecne zapisy dotyczące m.in. wyłączenia jawności postępowania, decyzji o wykluczeniu dostawcy z rynku, powinny zostać zmienione.- Nowela ta była długo oczekiwana. Wiązane były duże nadzieje rynku telekomunikacyjnego z tą kolejną wersją, ze względu na liczne uwagi zgłoszone do poprzedniej wersji i propozycje konkretnych zmian. Niestety, tylko nieliczne uwagi sformułowane przez środowisko telekomunikacyjne zostały uwzględnione. Analizując kolejne wersje noweli ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dostrzec można ewolucję tej noweli. Z noweli, która początkowo regulowała kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, do aktu prawnego, który przewiduje tworzenie nowych operatorów telekomunikacyjnych, spółek, które mają nimi zarządzać i zasady rozdysponowywania częstotliwości. Kwestie te są niezwykle ważne dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, gdyż wpływać będą bezpośrednio na konkurencję na tym rynku, w tym na sytuację mniejszych operatorów telekomunikacyjnych - powiedział ISBnews prof. Rogalski.Zobacz też: Projekt Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa trafi do Komitetu ds. bezpieczeństwa i obronności Na zaproponowanych przepisach suchej nitki nie zostawił Ryszard Horodyński, dyrektor ds. komunikacji i strategii w Huawei Polska. W rozmowie z ISBnews stwierdził, że projekt jest dyskryminujący dla Huawei.- Właśnie przedstawiony został długo wyczekiwany, kolejny już projekt noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Utrzymany został w nim uznaniowy charakter doboru dostawców do budowy sieci 5G. Ustawa wskazuje na konieczność ich weryfikowania, ale nie mówi, jak certyfikować i jakich narzędzi należy użyć. Pozwala to na podejmowanie działań, które będą wygodne politycznie, ale nie realizują celu podstawowego, czyli zapewnienia maksymalnej ochrony w sferze cyberbezpieczeństwa. W ocenie dostawcy wysokiego ryzyka konieczne jest stosowanie kryteriów technicznych, a do samego procesu oceny powinni być włączeni przedstawiciele rynku: dostawcy, operatorzy, organizacje branżowe - zaznaczył Horodyński.Prace nad nowelizacją ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trwają już ponad rok. Ustawa zawiera uregulowania prawne umożliwiających implementacje dyrektywy NIS (chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii) oraz utworzenie efektywnego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie krajowym. Przepisy mają zapewnić cyberbezpieczeństwo w szczególności jeśli chodzi o niezakłócone świadczenie usług kluczowych i usług cyfrowych oraz osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia tych usług.