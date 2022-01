Branża ICT brakuje w Polsce pracowników

Branża ICT należy do najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki a stały rozwój przekłada się na duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry. Potwierdzają to dane badania koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie ponad 45 proc. firm z branży IT wskazało, że braki wykwalifikowanych pracowników są barierą w codziennej działalności.

Postępująca transformacja cyfrowa wpływa również na tworzenie nowych stanowisk.

To wymaga działania także ze strony kandydatów oraz pracowników, którzy już są częścią rynku.

Żeby zachować konkurencyjność, muszą cały czas podnosić swoje kompetencje.

Zdalna obsługa zyskuje na znaczeniu