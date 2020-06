Branża ICT rośnie bardzo powoli. Koronawirus pomoże?

Przychody polskiej branży teleinformatycznej (ICT) poprawiły się w 2019 r. o 4,6 proc. – wynika z najnowszej edycji raportu Computerworld TOP200. To tylko nieco szybszy wzrost niż rok wcześniej, kiedy przychody ICT wzrosły o 4,4 proc.

W pierwszej dziesiątce nie ma żadnego polskiego producenta rozwiązań IT. Najwyższe pozycje zajmują Comarch (miejsce 13., 943,3 mln zł przychodu) i Asseco Poland (20. miejsce, 805,5 mln zł przychodu). Obie firmy odnotowały mniejsze przychody niż przed rokiem (odpowiednio o 2 proc. i 10 proc.), ale słabsze wyniki polskich spółek z nawiązką rekompensują za granicą ich grupy kapitałowe.Z raportu wynika, że większość polskich firm IT nie zdążyła jeszcze odczuć skutków koronakryzysu. Jednak zamrożenie gospodarki na dwa miesiące po wybuchu pandemii COVID-19 spowodowało w branży znaczący spadek nastrojów. Wśród uczestników ankiety raportu TOP200, pytanych o przewidywania dotyczące koniunktury w roku obecnym, zarówno w całej branży IT, jak i firmie respondenta, zdecydowanie dominowali pesymiści. Łącznie 51 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia koniunktury w 2020 r., z czego 10 proc. – wyraźnego. W kilku ostatnich latach odsetek pesymistów nie przekraczał 10 proc.Zdaniem autorów raportu, pandemia może jednak być dla branży szansą. Polska transformacja cyfrowa na dużą skalę na dobre jeszcze nie wystartowała - polski sektor IT rośnie tylko o 0,6 punktu procentowego szybciej niż cała gospodarka. Tymczasem wymuszone pandemią przeniesienie procesów biznesowych ze świata fizycznego do cyfrowego udowodniło, że transformacja się opłaca.- W skali całej polskiej gospodarki koronawirus zrobił dla cyfryzacji więcej niż dotychczasowe wysiłki ministrów, prezesów i szefów IT razem wzięte. Z części cyfrowych zdobyczy firmy nie zrezygnują nawet po ustaniu pandemii, bo digitalizacja zdążyła udowodnić, że nie tylko daje odporność, ale pozwala prowadzić wiele procesów w sposób tańszy bądź bardziej efektywny. Jeśli cyfryzacja ad hoc przerodzi się w pewien plan strategiczny, przyniesie to odczuwalne korzyści także dostawcom IT – czytamy w raporcie.