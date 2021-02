Branża moto odżyła zbyt szybko. Fabryki znów stają

Braki w dostawach chipów narzucają limity produkcji, powodują cięcia, a w najgorszych wypadkach - powodują zamknięcia całych fabryk. Zastój w produkcji samochodów doprowadził do wzajemnego obwiniania się koncernów motoryzacyjnych i producentów chipów. Za kryzysem - paradoksalnie - stoi zbyt szybka regeneracja rynku samochodowego po pandemicznym ciosie. Nadzieją na ratunek staje się tajwański wytwórca chipów.

Na początku roku braki w dostawach wymusiły ograniczenia produkcji u Hondy, w Nissanie, Toyocie, Fordzie oraz w wielu innych koncernach. W obliczu szacowanego niskiego popytu na auta podczas pandemicznego kryzysu, producenci aut gruntownie zmniejszyli zamówienia na części. Pustkę po samochodach szybko zapełniły zamówienia ze stron producentów elektroniki – laptopów, konsoli i smartfonów, na które popyt poszybował w górę w czasach masowych lockdownów.



Nie bez znaczenia okazała się też amerykańsko-chińska wojna handlowa, przez co chińskie firmy zaczęły robić zapasy chipów. Niespodziewanie szybka regeneracja rynku motoryzacyjnego, który od lata zaczął gwałtownie odrabiać straty, postawiła producentów aut i chipów w trudnej sytuacji.

Kto jest winny?





Analityk Jeff Pu z GF Securities w komentarzu dla „Bloomberga” podkreśla lepszą pozycję negocjacyjną elektronicznych gigantów, jak Apple, Samsung, czy Sony, którzy są w stanie zapłacić więcej, aby otrzymać zamówienia na czas.



Czytaj także:



Koncerny samochodowe zarzucają wytwórcom skoncentrowanie sił na wytwarzaniu chipów do komercyjnej elektroniki - kosztem części samochodowych, które i tak stanowią nie więcej niż 10 proc. produkcji fabryk. Wytwórcy chipów przerzucają natomiast winę na producentów aut, którzy nie złożyli odpowiednio dużych zamówień, sugerując się słabymi wynikami w pierwszym kwartale 2020 roku.



Kim są główni poszkodowani?

Najbardziej nowatorskie i zaawansowane chipy są produkowane w fabrykach należących tylko do trzech koncernów: Intela, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) i Samsunga.Jak wskazuje „The Economist”, odkąd Intel zaczął outsourcingować część produkcji do TSMC, triumwiratowi producentów chipów bliżej do tajwańsko-koreańskiego duopolu. Podkreśla to azjatycką dominację rynku na polu wytwarzania chipów, która - według szacunków Semiconductor Industry Association - w 80 proc. ulokowana jest w Azji.

O niepewnych dostawach chipów ostrzegał dystrybutor NXP Semiconductors już w listopadzie ubiegłego roku, a pierwsze skutki niedoborów odczuły Chiny, gdzie produkcja samochodów pierwsza odrobiła straty.



W styczniu kryzys rozlał się na większość koncernów – Toyota opóźniła produkcję Tundry w Stanach Zjednoczonych oraz tymczasowo zamknęła fabryki w chińskim Guangzhou. Nissan zmniejszył styczniową produkcję Note o 5 tysięcy modeli - z zaplanowanych 15 tys., a cięcia najprawdopodobniej rozciągną się na przyszły miesiąc.



Honda ograniczyła japońską produkcję Fit o 4 tysiące jednostek oraz tymczasowo zamknęła brytyjski oddział produkcji w Swindon. Fiat Chrysler został także zmuszony do tymczasowego zamknięcia fabryk w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Niemiecka fabryka Forda zatrudniająca 5 tysięcy pracowników zamyka się na cały miesiąc.

Co uratuje branżę motoryzacyjną?

Chociaż koncerny samochodowe korzystają z pośredników zamawiających chipy u wyspecjalizowanych wytwórców: NXP Semiconductors, Renesas Electronics, czy Infineon Technologies, to łańcuch dostaw nie zamyka się na nich, gdyż duża część produkcji zostaje outsourcingowana do bardziej wyspecjalizowanych zakładów, jak TSMC.

Wraz z wystąpieniem niedoborów chipów tajwańskie przedsiębiorstwo znalazło się w centrum globalnego zainteresowania. O przyspieszenie produkcji chipów apelowały do rządu w Tajpej już Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Niemiecki minister handlu Peter Altmaier poprosił zaś o przyznanie priorytetu niemieckim koncernom samochodowym, które mają „duże znaczenie dla globalnej gospodarki".Prośby koncernów i apele rządów przyniosły skutek – jak raportuje magazyn „Nikkei Asia" TSMC planuje wprowadzić „gorącą linię" dla chipów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, która ma skrócić ponad 50-dniowy cykl produkcyjny o połowę.Pandemia znacząco wydłużyła czas realizacji zamówień chipów z prepandemicznych jeszcze 10 tygodni do ponad pół roku obecnie... Rozwiązanie zaproponowane przez TSMC mogłoby zbliżyć czas realizacji zamówień do przedkryzysowych norm.AutoForecast Solutions szacuje, że braki w dostawach chipów dotknęły ponad 280 tysięcy aut. Cięcia oscylują obecnie wokół 1 proc. rocznej produkcji poszczególnych koncernów, ale - według analizy IHS Markit - przeciągający się kryzys może zmniejszyć globalną produkcję samochodów o 3 proc. w samym tylko pierwszym kwartale 2021 roku.