Branża telekomunikacyjna ostrzega przed paraliżem sieci w czasie epidemii koronawirusa COVID-19

Sieci telekomunikacyjne wspierają usługi służby zdrowia i są pomocne w utrzymaniu porządku publicznego podczas pandemii koronawirusa. - Aby skutecznie realizować te zadania, sektor telekomunikacyjny potrzebuje zmniejszenia obciążeń administracyjnych - przekonuje Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

- Widzimy, że utrudnione staje się wykonywanie niezbędnych inwestycji i działań obsługowych dotyczących sieci. Dodatkowe problemy wynikają także z ograniczonej dostępności nieruchomości, w których zlokalizowane są urządzenia i infrastruktura telekomunikacyjna - mówi Andrzej Dulka.PIIT zwraca uwagę, że w dotychczasowych pracach nad pakietem antykryzysowym pominięto niezwykle ważną kwestię uproszczenia procesów związanych z budową nowych stacji bazowych telefonii mobilnej oraz rozszerzaniem pojemności na stacjach. Staje się to coraz pilniejsze przy rosnącym zapotrzebowaniu na dostęp do internetu i coraz większych ilościach przesyłanych danych.Według organizacji krytyczne jest tutaj maksymalne skrócenie ścieżki legalizacji budowlanej, czasu pozyskiwania pozwoleń UKE lub oczekiwania na wpis do rejestru urządzeń nie wymagających pozwolenia - to wszystko powinno być zapewnione już dzisiaj po trzech tygodniach doświadczeń i przedstawianych ze strony Izb propozycji, w celu umożliwienia natychmiastowego uruchomienia gotowej do działania stacji i oferowania usług.- Trudności w działaniu sieci telekomunikacyjnych będą oznaczały nie tylko uciążliwości dla wszystkich, którzy przywykli do nieograniczonego dostępu do cyfrowego świata, ale również dotkliwe straty finansowe czy nawet zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi - przekonuje prezes PIIT.- Sieci telekomunikacyjne przejęły większość ruchu związanego z funkcjonowaniem gospodarki, jednocześnie zaspokajając potrzeby dotyczące usług ochrony zdrowia, edukacji czy utrzymania porządku publicznego. Trzeba nie tylko utrzymać działanie obecnej infrastruktury, ale również w trybie pilnym rozbudować ją o nowe elementy. Bez zmniejszenia obciążeń administracyjnych może okazać się to niewykonalne i czeka nas telekomunikacyjna skleroza - dodaje Andrzej Dulka.