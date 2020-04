Branże wzywają Komisję Europejską do wprowadzenia obowiązkowej etykiety żywnościowej

Unijne organizacje konsumenckie i naukowe, producenci żywności, handlowcy i politycy zaapelowali we wtorek do Komisji Europejskiej o wprowadzenie w Unii Europejskiej obowiązkowych jednolitych etykiet na produkty spożywcze tzw. Nutri-Score.

Branże chcą, żeby Komisja Europejska opracowując w ramach Zielonego Ładu unijną strategię "od pola do stołu" (ang. "from farm do fork"), zakładającą, że europejska żywność musi pozostać bezpieczna i bogata w wartości odżywcze, włączyły do niej także zapisy o wprowadzeniu w UE obowiązkowej etykiety żywnościowej Nutri-Score.

Niemal 40 organizacji wystosowało list do komisarz UE ds. zdrowia Stelli Kyriakides, podkreślając, że zwłaszcza teraz, kiedy w obliczu epidemii Covid-19 "kwestia zdrowia mieszkańców Unii stała się istotna jak nigdy dotąd", należy wprowadzić takie oznaczenia produktów, które umożliwią konsumentom świadomy wybór jakościowej żywności. Pod pismem podpisali się m.in. przedstawiciele unijnych grup konsumenckich, w tym belgijski Test Achats i francuski UFC-Que Choisir, producenci żywności, w tym firma Danone i Nestle, a także trzy europosłanki - socjaldemokratka Biljana Borzan, Michele Rivasi z grupy Zielonych i Veronique Trillet-Lenoir z Renew Europe.

Pięciostopniowa skala Nutri-Score przypomina oznaczenia na sprzęcie elektronicznym. Składa się z pięciu kolorów i liter alfabetu, gdzie ciemnozielony i litera A, oznaczają najlepszy pod względem wartości odżywczych produkt, a kolor czerwony i litera E - najgorszy. Chodzi o to, żeby już na pierwszy rzut oka konsumenci wiedzieli, z jakim rodzajem żywności mają do czynienia. Dlatego też etykieta ma być obowiązkowo umieszczana z przodu opakowania, tak żeby klient błyskawicznie mógł porównać produkty np. towary z tej samej grupy artykułów spożywczych czy oferowane przez różnych producentów. Zdaniem ekspertów, pozwoli to konsumentom dokonywać świadomych i lepszych wyborów żywnościowych, a pośrednio pomoże w walce z otyłością.

Nutri-Score powstała we Francji. Obecnie stosowana jest przed producentów we Francji i w Belgii, zamiar jej wprowadzenia zadeklarowały też Niemcy; pięciokolorowe oznaczenia są też stosowane przez niektórych dużych producentów, jak Nestle czy Danone.

"Skala nadal jednak stosowana jest dobrowolnie, nie jest więc wystarczająco obecna w marketach. Dlatego, żeby ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów, apelujemy o to, żeby na poziomie UE była obowiązkowa" - napisał w oświadczeniu szef francuskiej organizacji konsumentów UFC-Que Choisir Alain Bazot.

Tymczasem komisarz Kyriakides raczej nie pozostawia złudzeń, że szanse na wprowadzenie jednolitego oznakowania na unijnych produktach spożywczych są raczej marne. Tym bardziej, że niektóre kraje członkowskie wprowadziły własne etykiety, niekiedy sprzeczne z Nutri-Score. I tak np. Szwedzi oznaczają swoje artykuły symbolem białej dziurki od klucza na zielonym tle, a Finowie zdrowe produkty oznaczają symbolem serca. Z kolei Włosi poskarżyli się Komisji, że Nutri-Score dyskryminuje lokalne produkty, takie np. jak oliwa i szynka parmeńska, umieszczając je na końcu skali jako niezdrowie. W odpowiedzi, więc stworzyli własną, konkurencyjną skalę o nazwie Nutriform.