Brązowe algi mogą usuwać z atmosfery do 550 milionów ton dwutlenku węgla rocznie

Żyjące w zimnych wodach i oceanach brązowe algi (brunatnice) mogą usuwać z atmosfery do 550 milionów ton dwutlenku węgla rocznie.

Śluz, w którym go akumulują, trudno się rozkłada, więc węgiel nie wraca do atmosfery przez setki, a nawet tysiące lat – wykazali naukowcy w publikacji na łamach PNAS.

Algi brązowe to glony wielokomórkowe żyjące w zimnych wodach i oceanach

Pobierają duże ilości dwutlenku węgla z powietrza i wykorzystują go do wzrostu. Pewną część węgla jednak uwalniają z powrotem do środowiska w postaci śluzu, którego ważnym składnikiem jest fukoidan. Ponieważ śluz jest trudny do rozłożenia (fukoidan pełni funkcje ochronne), opada na dno zbiorników wodnych i nic się z nim nie dzieje przez setki, a nawet tysiące lat. W ten sposób algi brązowe mogą usuwać z powietrza do 550 milionów ton dwutlenku węgla każdego roku - prawie tyle, ile wynosi cała roczna emisja gazów cieplarnianych w Niemczech (0,74 gigaton dwutlenku węgla w 2020 r.).

"Uwalnianie (produktów przemiany materii - PAP) przez brunatnice jest bardzo złożone i niezwykle trudne do zmierzenia, ale udało nam się dokonać szczegółowej analizy różnych substancji wydalanych przez brązowe algi. Naszą uwagę zwrócił fukoidan, który stanowił około połowy wydalanych substancji" - powiedział Hagen Buck-Wiese z Instytutu Mikrobiologii Morskiej im. Maxa Plancka w Bremie, jeden z autorów badania (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2210561119). Dodał on, że fukoidan jest bardzo oporny na zniszczenie (choć istnieją zwierzęta, które go zjadają).

"Węgiel z fukoidanu nie wraca do atmosfery przez setki, a nawet tysiące lat. To sprawia, że algi brunatne są szczególnie dobrymi pomocnikami w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery w perspektywie długoterminowej" - powiedział Hagen Buck-Wiese.

Zespół badawczy złożony z naukowców pochodzących z Niemiec, Finlandii i Australii przeprowadził eksperymenty w Stacji zoologicznej Tvärminne w południowej Finlandii. "W dalszej kolejności chcemy przyjrzeć się innym gatunkom brunatnic w innych lokalizacjach. Wielki potencjał alg brunatnych w zakresie ochrony klimatu zdecydowanie wymaga dalszych badań i wykorzystania ich wyników" - powiedział Buck-Wiese.