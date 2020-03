Brembo: sytuacja we Włoszech może uderzyć w światową branżę motoryzacyjną

Wprowadzenie we Włoszech kolejnych restrykcji mających na celu walkę z epidemią koronawirusa może uderzyć w branżę motoryzacyjną na całym świecie – ocenił zastępca prezesa koncernu Brembo produkującego hamulce Matteo Tiraboschi.

W poniedziałek włoski rząd zdecydował o zarządzeniu w całym kraju kwarantanny, która potrwa do końca miesiąca. Ma to pomóc w walce z epidemią koronawirusa, którym we Włoszech zakażonych jest już ponad 10 tys. osób, z czego około 880 jest w stanie ciężkim. W kraju odnotowano już ponad 630 zgonów.

Włosi otrzymali jednak pozwolenie na podróżowanie z domu do pracy i z pracy do domu, co umożliwiło większości fabryk, szczególnie w najbogatszych regionach północnych, dalsze funkcjonowanie oraz transport produktów.

Jak jednak zauważył serwis Automotive News, władze bogatego regionu Lombardia, ze stolicą w Mediolanie, wezwały rząd do wprowadzenia jeszcze surowszych rozwiązań.

Tiraboschi zaznaczył, że obecna sytuacja pozwala producentom z tego regionu działać bez zakłóceń, ale wcześniej byli oni już "na krawędzi", a dalsze restrykcje, czyli "zakaz transportu towarów i dojazdów do pracy" oznaczałyby wstrzymanie produkcji.

Według wiceprezesa Brembo spowodowałoby to "ogromne skutki dla światowej branży motoryzacyjnej, ponieważ części samochodowe produkowane w północnych Włoszech są wykorzystywane przez połowę producentów pojazdów na świecie".

Tiraboschi wezwał także kraje europejskie do skoordynowania wszelkich środków dotyczących produkcji przemysłowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, za którego epicentrum uważa się środkowe Chiny.

"Teraz pod kwarantanną są Włochy, następnie może przyjść kolej na Francję, a potem prawdopodobnie na Niemcy. Ryzykujemy potrojenie czasu ekonomicznych zmagań - lepiej teraz zamknąć wszystko jednocześnie" - ocenił.