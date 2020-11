Brytyjska branża reklamy cyfrowej skarży narzędzie Google'a do ochrony prywatności - Privacy Sandbox, które ma stopniowo eliminować z powszechnego użycia tzw. zewnętrzne pliki "ciasteczek" śledzących, które służą do profilowania marketingowego internautów.

Koalicja brytyjskich firm marketingowych ogłosiła, że w skardze złożonej do organu ochrony konkurencji rynkowej Zjednoczonego Królestwa (Competition and Markets Authority, CMA) wezwała do blokady wdrożenia Privacy Sandbox.

Zestaw narzędzi dający użytkownikom usług internetowych większą ochronę prywatności pierwotnie miał zostać wdrożony przez Google'a w początku 2021 roku. Koalicja firm chce, aby termin ten zamrozić, dzięki czemu regulatorzy mieliby uzyskać więcej czasu, aby zaproponować rozwiązania mające na celu "stworzyć długofalowe metody radzenia sobie z dominacją rynkową Google'a".

Koalicja przedsiębiorstw z branży marketingowej znana jako Marketers for an Open Web (Marketerzy dla Otwartej Sieci) sama o sobie twierdzi, że składa się z podmiotów "obecnych w cyfrowym ekosystemie, których wspólnym przekonaniem jest zmartwienie o to, że Google zagraża modelowi otwartej sieci, który jest kluczowy dla istnienia wolnego i konkurencyjnego cyfrowego rynku medialnego".

CMA potwierdziło, że skarga koalicji wpłynęła. Według przedstawicieli urzędu niektóre ze zgłoszonych przez przedsiębiorców wątpliwości odzwierciedlają spostrzeżenia organu zawarte w raporcie analitycznym dotyczącym rynku cyfrowego, który został opublikowany latem tego roku. Obecnie - jak pisze serwis Tech Crunch - organ nie zdecydował jeszcze, czy rozpocznie postępowanie w związku ze sprawą.

We wzmiankowanym raporcie CMA oceniło, że Google i Facebook dysponują obecnie tak silną pozycją rynkową, iż wymaga ona nowego podejścia regulacyjnego oraz sformowania odrębnego organu nadzorczego, który zajmie się "szerokim wachlarzem działań koncernów wzmacniających ich własną pozycję". Regulator po publikacji raportu nie podjął żadnych działań, według Tech Cruncha - czekając na decyzję rządu ws. prac nad nową legislacją na polu konkurencyjności, która będzie dostosowana do realiów gospodarki cyfrowej.

Google komentując sprawę przesłało mediom oświadczenie, w którym stwierdziło, iż model sieci opierającej się na dochodach z branży reklamy staje w obliczu ryzyka, o ile praktyki w branży reklamy cyfrowej nie będą ewoluowały i dostosowywały się do oczekiwań użytkowników względem tego, jak powinny być gromadzone i wykorzystywane ich dane osobowe. "To dlatego Google wprowadziło Privacy Sandbox, które stanowi otwartą inicjatywę stworzoną we współpracy z branżą, ukierunkowaną na wzmocnienie ochrony prywatności użytkowników oraz jednoczesne wsparcie wydawców" - oświadczył koncern.