Brytyjska firma Barbour będzie szyć fartuchy ochronne

Brytyjska marka odzieżowa Barbour, znana z produkcji woskowanych kurtek i ubierająca m.in. rodzinę królewską, zapowiedziała w środę, że będzie szyć fartuchy ochronne dla personelu medycznego. Pierwsza partia 7 tys. sztuk ma być gotowa już pod koniec tygodnia.

Firma poinformowała w środę, że dostosowała swoją linię produkcyjną do szycia fartuchów ochronnych, które trafią do pracowników służby zdrowia walczących z epidemią Covid-19. To reakcja na skargi ze strony brytyjskiego personelu medycznego, który skarży się, że w szpitalach brakuje środków ochronnych, w tym fartuchów, masek i osłon.

Jak powiedziała w środę w radio BBC szefowa marki Margaret Barbour, firma powinna w ciągu najbliższych trzech tygodniu uszyć 23 tys. sztuk odzieży. Pierwsza partia 7 tys. fartuchów powinna być gotowa już pod koniec tego tygodnia.

"To dla nas bardzo ważne, że możemy włączyć się w działania w walce z koronawirusem" - powiedziała Barbour. I dodała, że firma w tym celu przywróciła do pracy szwaczki, wcześniej przebywające w domu w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią, oraz przeorganizowała ich stanowiska pracy w ten sposób, żeby zachować odpowiedni dystans pomiędzy pracownikami.

Marka Barbour powstała 126 lat temu i znana jest przede wszystkim z produkcji wodoodpornych kurtek i płaszczy, szytych z woskowanej bawełny. Kurtki Barbour chętnie używane są jako strój na polowania lub do pracy na świeżym powietrzu; chętnie noszą je także członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, należące do firmy fabryki wykorzystywane był do szycia odzieży wojskowej, a nawet śpiworów.

Barbour to nie jedyna firma modowa, która postanowiła przyłączyć się do działań pomocowych w czasie pandemii. W marcu fundacja Ralph Lauren rozpoczęła produkcję 250 tys. maseczek ochronnych i 25 tys. fartuchów dla amerykańskich szpitali; wcześniej firma przekazała 10 mln dolarów na walkę z Covid-19. Także w marcu francuska firma LVMH, produkująca luksusowe perfumy, takich marek jak m.in. Christian Dior, Givenchy czy Kenzo, zapowiedziała, że uruchomi produkcję płynu dezynfekującego.

Zdaniem ekspertów jest to również metoda na wznowienie produkcji przez te firmy, które z powodu epidemii musiały tymczasowo zawiesić swoją działalność i zamknąć zakłady.