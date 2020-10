Brytyjski chatbot pomoże wykrywać pedofilów w sieci

Brytyjska organizacja Internet Watch Foundation (IWF) pracuje nad stworzeniem chatbota, którego zadaniem będzie wykrywanie osób poszukujących w sieci treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci i próba powstrzymania ich przed popełnieniem przestępstwa.

Zadaniem chatbota będzie zainicjowanie przyjaznej i wspierającej rozmowy z użytkownikami, których zachowanie może wskazywać na skłonności pedofilskie. Program ma przekonać użytkowników do zrezygnowania z poszukiwania nielegalnych treści i zwrócenia się po pomoc do specjalistów. W tym celu chatbot będzie przekierowywał swoich rozmówców na stronę The Lucy Faithfull Foundation, czyli organizacji zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy, zwłaszcza seksualnej, wobec osób małoletnich.

ReThink Chatbot opracowywany jest przez brytyjską organizację Internet Watch Foundation (IWF) specjalizującą się w wyszukiwaniu i usuwaniu z sieci obrazów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Nowy program ma być w pełni dostępny pod koniec 2022 r.

"To będzie niezwykłe narzędzie, które pomoże nam walczyć z rosnącym problemem pedofilii w sieci. Może to być przełomowy sposób interwencji w przypadku osób, które mają zamiar popełnić przestępstwo w sieci" - powiedziała stacji BBC szefowa IWF, Susie Hargreaves. Jak dodała, jej organizacja co roku usuwa miliony zdjęć i nagrań przedstawiających wykorzystywanie dzieci. "Jeśli uda nam się zmniejszyć popyt na tego typu materiały, mogłoby to powstrzymać także ich produkcję" - powiedziała.

Z danych Narodowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency, NCA) wynika, że w Wielkiej Brytanii może być nawet 300 tys. pedofilów poszukujących swoich ofiar w internecie.