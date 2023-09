Brytyjski producent półprzewodników ustalił cenę na akcje w ramach nowej emisji

Brytyjski producent półprzewodników ARM Holdings podał w komunikacie prasowym, że w tym tygodniu rozpocznie się oferta publiczna sprzedaży akcji w ramach IPO na Giełdzie w Nowym Jorku. Widełki cenowe ustalono w przedziale 47-51 dolarów za jedną akcję.

Brytyjski producent półprzewodników ARM Holdings w ramach przygotowanej oferty publicznej IPO (Initial Public Offering) poinformował, że inwestorzy będą mogli nabyć około 10 procent akcji, które zostaną zaoferowane przez dotychczasowego właściciela - SoftBank Group.

Japoński SoftBank w ubiegłym roku próbował sprzedać spółkę amerykańskiemu producentowi chipów - Nvidii. Jednak na tę transakcję nie zgodził się brytyjski regulator rynku obawiając się ograniczenia konkurencji na rynku.

Dlatego zdecydowano o ofercie skierowanej dla inwestorów, którzy na Giełdzie w Nowym Jorku będą mogli w przyszłym tygodniu nabyć akcje. Zaproponowana cena mieścić się będzie w przedziale 47-51 dolarów za jedna akcję.

Oznacza to łączną wartość emisji na poziomie 5-5,4 miliarda dolarów, a cała spółka w ten sposób jest wyceniana na 50-54 miliardy dolarów. To oznacza, że na Wall Street będziemy mieli do czynienia z największą ofertą publiczną od 2021 roku.

Oferowano wówczas papiery amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych Rivian Automotive.