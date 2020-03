Brytyjski rząd wzywa przemysł do produkcji respiratorów

Władze Wielkiej Brytanii chcą, aby przemysł wytwórczy zaczął produkować respiratory, ponieważ istnieje obawa, że w związku z rosnącą liczbą nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 może zabraknąć sprzętu medycznego – podał serwis BBC.

"Przygotowanie na rozszerzanie się epidemii koronawirusa jest priorytetem państwa i wzywamy przemysł wytwórczy oraz wszystkich tych, którzy posiadają odpowiednią wiedzę fachową i którzy mogą pomóc, aby wspólnie zaradzili kryzysowi" - wskazało Downing Street. "Musimy zwiększyć produkcję niezbędnego sprzętu, takiego jak respiratory, abyśmy wszyscy mogli pomóc najsłabszym" - poinformowano.

Nowy koronawirus z Wuhan powoduje m.in. zapalenie płuc, które porównywane jest do zespołu ostrej niewydolności oddechowej SARS, tj. nietypowego zapalenia płuc. Zgodnie z szacunkami ekspertów nawet 10-20 proc. zakażonych będzie potrzebowało sprzętu pomagającego w oddychaniu. Jak zauważył serwis, respiratory są więc niezbędne w leczeniu osób, u których stwierdzono obecność patogenu.

Szef resortu zdrowia Matt Haancock poinformował, że obecnie w Wielkiej Brytanii działa pięć tys. tego rodzaju urządzeń, ale w najbliższym czasie potrzebne będzie znacznie więcej. Kilka firm potwierdziło w rozmowie z BBC, że jest zaangażowane w dyskusje lub sprawdza już możliwości zmiany linii produkcyjnych pod kątem budowania sprzętu medycznego.

Pomoc zadeklarowała m.in. sieć hoteli Best Western, informując, że w razie potrzeby jest w stanie udostępnić swoje budynki w celu wykorzystania ich jako tymczasowych szpitali. Jak zauważył serwis, choć ścisłą współpracę zadeklarowali już m.in. JCB, Unipart i Rolls-Royce, nie istnieje jeszcze szczegółowy plan produkcji respiratorów. Nie ma jasności w kwestii specyfikacji sprzętu i pozyskiwania komponentów, co oznacza, że rozpoczęcie produkcji wciąż pozostaje odległe o co najmniej kilka tygodni.