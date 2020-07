Brytyjski start-up umożliwiający m.in. planowanie pogrzebu online zebrał 20 mln funtów

Brytyjska platforma Farewill umożliwiająca użytkownikom spisanie testamentu, załatwienie spraw spadkowych oraz zaplanowanie pogrzebu online, zebrała od prywatnych inwestorów fundusze w wysokości 20 mln funtów (25 mln dolarów) na rozwój działalności.

"Chcemy oswoić śmierć. Przecież wszyscy będziemy mieli z nią kiedyś do czynienia. Niestety większość z nas ma w sobie psychiczną barierę, która powstrzymuje nas od myślenia o śmierci. Dlatego też branży pogrzebowej nie zależy na tym, żeby odpowiednio zadbać o klienta. My chcemy to zmienić" - powiedział szef Farewill Dan Garret serwisowi brytyjskiego nadawcy publicznego BBC.

Farewill na tę chwilę działa jedynie w Wielkiej Brytanii, ale firma już rozważa wejście także na inne rynki. Dan Garret podkreśla, że w ciągu pięciu lat istnienia platforma stała się najpopularniejszym w kraju serwisem do spisania testamentu online. Szacuje się, że jeden na dziesięć dokumentów tego rodzaju w Zjednoczonym Królestwie powstaje właśnie za pośrednictwem Farewill.

Dodatkowe usługi, takie jak możliwość zamówienia kremacji bądź też załatwienia spraw spadkowych, udostępnione zostały użytkownikom Farewill dopiero w grudniu ubiegłego roku. Mimo to - jak zapewnia kierownictwo firmy - już teraz korzysta z nich sporo klientów.

Jak dodaje Garret, wszystkie pełnione przez spółkę usługi pogrzebowe, w tym kremacja, mogą zostać zamówione online, zaś koszty są nawet pięciokrotnie niższe niż w tradycyjnym domu pogrzebowym.