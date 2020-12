Brytyjski start-up wyznaczył teren pod wartą 3,5 mld USD fabrykę akumulatorów

Brytyjski start-up Britishvolt wyznaczył teren pod wartą 2,6 mld funtów (3,5 mld USD) fabrykę akumulatorów samochodowych. Planowany zakład produkcyjny miałby powstać w portowej miejscowości Blyth w północnej części Anglii i rozpocząć produkcję w 2023 r.

Jak odnotowuje agencja Reutera, dotychczas Britishvolt uzyskał kapitał rzędu 10 mln funtów. Oznacza to mniej niż pół procenta planowanej nowej inwestycji - pierwszej tego rodzaju w Zjednoczonym Królestwie. Mimo to dyr. ds. strategii start-upu Isobel Sheldon kreśli wizję trzyetapowej budowy fabryki, w której pracę miałoby znaleźć do 3000 osób, oraz rozpoczęcia w 2023 r. produkcji baterii o ok. 20-25 proc. bardziej wydajnych niż te wykorzystywane obecnie przez Teslę. Docelowo od 2027 r. w Blyth miałoby powstawać nawet 300 tys. akumulatorów rocznie.

Według deklaracji Sheldon firma Britishvolt pozyskuje obecnie środki na działalność z różnych źródeł, m.in. rozważa wejście na giełdę. Start-up stara się także o wsparcie od rządu Wielkiej Brytanii, by móc podjąć w tym kraju masową produkcję komponentów niezbędnych pojazdom z napędem elektrycznym. Podanie w tej sprawie wpłynęło do państwowego funduszu ogłoszonego w listopadzie przez premiera Borisa Johnsona z myślą o wsparciu transformacji krajowej branży motoryzacyjnej w stronę elektromobilności. Na ten cel władze zarezerwowały miliard funtów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Wielka Brytania chce zakazać od 2030 r. sprzedaży nowych samochodów wyposażonych wyłącznie w silniki spalinowe, a od 2035 r. - również pojazdów z napędami hybrydowymi. W dominującym obecnie modelu elektromobilności opartym na autach z bateriami litowo-jonowymi będzie to wymagało odpowiedniego zaplecza produkcyjnego, przede wszystkim w zakresie samych akumulatorów. Dotychczas jednak żadna firma poza Britishvoltem nie wyraziła zainteresowania uruchomieniem tego rodzaju działalności w opuszczającym jednolity rynek europejski państwie.

W Europie kontynentalnej powstaje obecnie 15 dużych fabryk akumulatorów, m.in. Tesla Gigafactory Berlin oraz dwa nowe zakłady spółki Northvolt w Szwecji i Niemczech. Swoje możliwości produkcyjne na kontynencie rozwijają także spółki azjatyckie, m.in. chiński koncern Contemporary Amperex Technology (CATL) inwestujący w fabrykę w Niemczech oraz budująca drugie centrum produkcyjne na Węgrzech południowokoreańska spółka SK Innovation (SKI). W Polsce własny zakład produkcyjny prowadzi natomiast również pochodzący z Korei Płd. konglomerat LG Chem.

Reuters zwraca uwagę, że obecnie ok. 80 proc. światowej produkcji ogniw litowo-jonowych umiejscowionych jest w ChRL, gdzie wydobywa się również znaczną część niezbędnych w tym procesie surowców. Unia Europejska chce jednak do 2025 r. osiągnąć samowystarczalność w zakresie wytwarzania tych krytycznych komponentów.