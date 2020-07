Brytyjski telekom ostrzega Londyn przed wycofaniem Huawei z 5G

Szef brytyjskiego koncernu telekomunikacyjnego BT ostrzegł w poniedziałek rządzących przez zbyt raptownym wycofaniem sprzętu Huawei z krajowych sieci 5G, argumentując, że mogłoby to całkowicie odciąć miliony konsumentów od dostępu do sieci.

"Jeśli próbujemy całkowicie wyeliminować udział Huawei w sieciach 5G, to idealnie byłoby rozłożyć ten proces na siedem lat. Chociaż być może uda nam się skócić ten okres i wyrobić w ciągu pięciu lat" - powiedział w wywiadzie dla radia BBC Jansen. Prezes BT dodał, że jeśli rząd nakaże przyspieszenie prac, to istnieje realne ryzyko, że 24 mln klientów operatora straci dostęp do sieci.

Premier Boris Johnson jeszcze w tym tygodniu zadecyduje czy Wielka Brytania nałoży restrykcje na wykorzystanie sprzętu Huawei. Naciskają na to Stany Zjednoczone, które od dawna lobbują za wycofaniem chińskich producentów z sieci 5G na Zachodzie, oskarżając ich m.in. o szpiegowanie na rzecz władz w Pekinie.

Jeszcze w styczniu premier Johnson, wbrew administracji Donalda Trumpa, dopuścił koncern Huawei do udziału w brytyjskim wdrożeniu sieci łączności nowej generacji (5G). Zgoda ta została obwarowana kilkoma warunkami, w tym wykluczeniem udziału chińskiego potentata w budowie kluczowych elementów infrastruktury. Zdecydowano również, że udział Huaweia w projekcie brytyjskiej sieci nie może być większy niż 35 proc. całości. Do zmiany stanowiska Londynu miałyby się przyczyniać ostatnie wydarzenia w Hongkongu, a także pogłoski o tym, że Chiny być może nie powiedziały całej prawdy o pandemii COVID-19.

Konflikt na linii Pekin-Waszyngton porównywany jest do zimnej wojny między USA a ZSRR. Stany Zjednoczone obawiają się, że udział w rozwoju technologii 5G może dać Chinom przewagę na rynku technologicznym.

Huawei, który jest największym na świecie producentem sprzętu telekomunikacyjnego, odrzuca wszystkie zarzuty ze strony amerykańskiej administracji. Koncern uważa, że jest atakowany przez USA, gdyż kraj ten nie jest w stanie zaoferować specjalistycznej technologii w konkurencyjnych cenach.