Brytyjski urząd zaleca regulacje dot. targetowania w internecie

Wielka Brytania powinna uregulować sposób, w jaki platformy internetowe, w tym Facebook i Google, używają algorytmów, żeby kierować treści do użytkowników. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się w sieci szkodliwych treści – wynika z raportu agencji rządowej CDEI.

CDEI, czyli brytyjski urząd zajmujący się etyką danych i innowacji, opublikował we wtorek 121- stronicowy raport wzywający władze do wprowadzenia nowych regulacji odnośnie tego, jak serwisy internetowe i platformy społecznościowe targetują swoich użytkowników, wysyłając im spersonalizowane reklamy, posty i filmy video. Autorzy raportu zauważyli, że obecnie obowiązujące w kraju przepisy są już przestarzałe i nie chronią obywateli wystarczająco.

Tymczasem platformy takie jak Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat czy TikTok stosują sztuczną inteligencję do tworzenia algorytmów, które pozwolą dostosowywać treści kierowane do internautów do ich zainteresowań. Treści dobierane są np. na podstawie wcześniejszych wpisów zamieszczanych przez użytkowników lub na podstawie ich historii wyszukiwania. Jak jednak zauważają autorzy raportu, musi się to odbywać w sposób etyczny, żeby nie narażać użytkowników na to, że trafią do nich szkodliwe treści.

Dlatego też eksperci z CDEI zwrócili się do brytyjskiego rządu, żeby przyjrzał się działaniom platform i temu jak wykorzystują oni technologię opartą na sztucznej inteligencji oraz wprowadził odpowiednie regulacje zmuszające firmy do przekazywania urzędnikom informacji o tym jak wysyłane przez nie treści online wpływają na użytkowników.

Zwłaszcza, że jak ujawnił raport, 61 proc. internautów widzi potrzebę wprowadzenia tego typu przepisów, a tylko 17 proc. wierzy, że platformy potrafią uregulować się same.

Londyn już od ubiegłego roku zapowiadał powołanie do życia urzędu, który będzie kontrolował, jakie treści online trafiają do użytkowników. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się w sieci niebezpiecznych i szkodliwych treści, jak np. mowa nienawiści. Instytucja będzie miała prawo m.in. nakładać surowe kary finansowe na platformy internetowe, które umożliwią publikowanie i przesyłanie niepożądanych materiałów.

"Fakt, że platformy internetowe mają możliwość decydowania o tym, jakie treści zobaczą użytkownicy, daje im naprawdę dużą władzę. Dlatego to istotne, żeby agencje rządowe zajmujące się treściami cyfrowymi przyjrzały się temu, jak platformy polecają określone materiały oraz opracowały przepisy chroniące przed nadużyciami" - napisał w oświadczeniu szef CDEI Roger Taylor.