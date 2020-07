Brytyjskie uniwersytety udostępnią ocenzurowane linki studentom z Chin

Brytyjskie uczelnie testują specjalnie linki do nauczania online, które udostępnione miałyby być chińskim studentom. W ten sposób uniwersytety chcą dostosować nauczanie online do obowiązujących w Chinach przepisów cenzurujących dostęp do niektórych witryn w sieci.

W inicjatywę zaangażowane są cztery brytyjskie uczelnie, w tym King's College i Queen Mary University w Londynie oraz uczelnie w York i Southhampton, zaś projekt zarządzany jest przez organizacje JISC (Joint Information Systems Committee), odpowiedzialną za cyfryzację szkół wyższych. Testowany link opracowany został w ten sposób, że umożliwia chińskim studentom dostęp jedynie do tych stron i materiałów naukowych, które zostały dopuszczone przez chińską cenzurę.

Z powodu wprowadzonej przez Pekin cenzury internetu niektóre strony w sieci są filtrowane lub blokowane, co oznacza, że studenci z Chin nie zawsze mogą mieć dostęp do wymaganych przez uczelnię materiałów naukowych. Żeby obejść te niedogodności JISC nawiązało współpracę z chińskim koncernem Alibaba Cloud, który stworzył link łączący studentów z siecią uniwersytecką. Jak jednak zaznacza rzeczniczka JISC, nie oznacza to, że chińscy studenci będą mieli nieograniczony dostęp do sieci, tylko że uzyskają dostęp do "wybranych źródeł, które przeszły kontrolę". Zanim materiały opublikowane w sieci przez uczelnię zostaną udostępnione użytkownikom z Chin, najpierw będą musiały trafić na "listę treści dopuszczonych ze względów bezpieczeństwa".

Brytyjskie uniwersytety mają nadzieję, że ta metoda umożliwi studentom z Chin kontynuację nauki, pomimo restrykcji w dostępie do sieci, przy jednoczesnym przestrzeganiu regulacji państwowych. Krytycy zarzucają uczelniom, że godzą się w ten sposób na ograniczanie swobody nauczania i wolności słowa. JISC odpowiada jednak, że jak dotąd żaden z opublikowanych w Wielkiej Brytanii materiałów naukowych nie został zablokowany ani zmanipulowany przez Pekin.

"Nie popieramy cenzury. Ten projekt ma za zadanie zapewnić, że chińscy studenci, kontynuujący naukę zdalnie z powodu pandemii, będą mieli dostęp do materiałów i będą mogli kontynuować studia" - napisały w oświadczeniu uczelnie.

Testy oprogramowania zakończą się w tym miesiącu, projekt oficjalnie powinien ruszyć we wrześniu.

Chińczycy stanowią jedną czwartą wszystkich zagranicznych studentów w Wielkiej Brytanii i są ważnym źródłem dochodów dla tutejszych uniwersytetów.