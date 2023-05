Budowa zapory na granicy mocno napędziła wyniki polskiej firmy

Elektrotim znacząco zwiększył przychody i zyski. Szczególnie ważne było zamówienie z sektora publicznego. Spółka specjalizująca się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki buduje już portfel zamówień na przyszły rok.

Największym kontraktem było zlecenie budowy bariery elektronicznej na polsko-białoruskiej granicy.

Zarząd Elektrotimu buduje portfel zamówień na 2024 rok i podkreśla ich rosnącą wartość.

Grupa kapitałowa przymierza się do sprzedaży jednej ze spółek.

505,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2022 roku, co oznacza wzrost aż o 82 proc w stosunku do roku 2021 r (277,2 mln zł), portfel zamówień grupy kapitałowej na poziomie 558 mln zł i 300 prowadzonych projektów – to podsumowanie 2022 roku w spółce Elektrotim.

Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 22,43 mln zł, co przy 6,46 mln zł rok wcześniej oznacza niemal czterokrotny skok.

Szczególne znaczenie miała budowa przez spółkę bariery perymetrycznej na granicy z Białorusią Kontrakt ze Strażą Graniczną zawarto w marcu ubiegłego roku, jego wartość to 278,6 mln zł.

Jeden kontrakt znacząco wpłynął na wynik finansowy spółki i grupy

- Zakończono wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne bariery elektronicznej na odcinku 202 km. Brakuje jedynie 150 m na odcinku, który został zalany, ale wszystkie prace zostaną zakończone najpóźniej na początku czerwca tego roku - mówi Artur Więznowski, prezes Elektrotimu.

Spółka chwali się jednak nie tylko tym jednym kontraktem. Jej zarząd podkreśla, że poszczególne zamówienia napływają z różnych rynków – od samorządów po firmy zajmujące się panelami fotowoltaicznymi i resorty siłowe – a ich portfel stale rośnie.

Połączenia elektrociepłowni z rozdzielniami, roboty budowlane, kanalizacyjne, usługi na sieciach przesyłowych – to wszystko, co realizuje Elektrotim, zdaniem jego władz, cieszy dużą popularnością. Nie bez powodu, spółka poinformowała, że obserwuje wzrost wartości inwestycji związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej.

Do tego dochodzi wzrost produkcji budowlanej, kontynuacja ożywienia na rynku zamówień publicznych, konieczność podjęcia przez instytucje publiczne inwestycji związanych z Polityką Energetyczną Państwa oraz względna stabilizacja cen.

Równocześnie zarządu Elektrotimu podkreśla swoje obawy związane m.in. z sytuacją geopolityczną i cyklem wyborczym.

Akcjonariusze muszą poczekać kilka dni na decyzję o dywidendzie

W połowie maja zarząd i rada nadzorcza wydadzą rekomendację w zakresie dywidendy. By zwiększyć zdolność dywidendową i zwiększyć kapitał obrotowy Elektrotimu, pod koniec roku sprzedano Procom Systems. Dziś rozważana jest sprzedaż kolejnej spółki z grupy - Zeus - której działalność jest zbieżna z Elektrotimem, stanowiąc wewnętrzną konkurencję przy podnoszeniu kosztów administracyjnych.

- Uznaliśmy, że Elektrotim będzie bardziej atrakcyjny dla inwestorów, jeśli zrobimy podejście do sprzedaży - wyjaśnia prezes.

Największymi udziałowcami firmy są: Krzysztof Folta z małżonką (17,25 proc.), Krzysztof Wieczorkowski (13,22 proc.), Mirosław Nowakowski (6,09 proc.), OFE Drugi Allianz (9,81 proc.) oraz Nationae Nederlanden PTE S.A. (5,86 proc.).