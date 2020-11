Budowanie sieci 5G w Polsce to szansa na zaistnienie polskich firm i technologii

Budowanie sieci 5G w Polsce jest szansą na zaistnienie polskich firm i technologii - stwierdził podczas konferencji "5G Made By Poland: Open RAN i polskie technologie 5G” prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

"Sieć 5G to przede wszystkim szansa na skok ewolucyjny w polskiej gospodarce. To również szansa dla polskich przedsiębiorców na zaistnienie i wprowadzenie polskich marek do światowej gry o 5G. Chcemy pokazać, że 5G, to nie tylko batalia głównych światowych vendorów o prymat i budowę sieci w Polsce i na świecie. To jest szansa na zaistnienie polskich firm i polskich technologii w tym wyścigu.(...) Mamy już w Polsce firmy i technologię, która może konkurować i oferować produkty na rynku sieci 5G" - powiedział Kanownik.

"Dobrze byłoby, gdyby administracja publiczna wspierała właśnie polskie firmy i sama korzystała z ich rozwiązań. Bo niewątpliwie takie wsparcie przełoży się na konkurencyjność polskich firm względem zagranicznych rynków" - dodał.

Sławomir Pietrzyk, współzałożyciel i prezes IS-Wireless, zwrócił uwagę na nowe podejście do budowy i wdrażania sieci 5G w postaci modelu Open RAN, czyli otwartych radiowych sieci dostępowych.

"Budowa sieci 5G, spełniającej jakościowe standardy, wymaga znaczącego zagęszczenia siatki stacji bazowych i równoczesnego obniżenia ich mocy, co pozwoli na uniknięcie zakłóceń. Nie da się jednak zagęścić tej siatki w tradycyjnym tzw. silosowym modelu, gdyż będzie to po prostu za drogie. Otwarty model pozwala zaś na znaczące oszczędności, a z drugiej strony daje możliwość o wiele bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów, takich jak lokalizacje, urządzenia obliczeniowe, czy przede wszystkim pasmo częstotliwości. Takie rozwiązania już są z sukcesem wdrażane na świecie, np. na rynku japońskim" - powiedział Pietrzyk.

Dodał, że inaczej niż w wykorzystywanym dotychczas modelu budowy sieci komórkowych, Open RAN umożliwia rozdzielenie sprzętu i oprogramowania. Sprzęt staje się w tym modelu drugorzędnym elementem, który można kupić od wielu różnych producentów elektroniki.

Prezes IS-Wireless uważa, że rynek sieci mobilnych, także w Europie jest w dużej mierze "zabetonowany" przez największych dostawców i konkurencja na tym polu jest mocno ograniczona. Jego zdaniem Polska posiada jednak ogromny potencjał do włączenia się do technologicznego wyścigu związanego z budową nowych generacji sieci komórkowych.

W jego ocenie wysokie kompetencje krajowych inżynierów oprogramowania oraz istotny pierwiastek innowacyjności mają szansę zaprocentować w najbliższej przyszłości. Dodał, że będzie to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy zastosowanie otwartego podejścia do budowy sieci stanie się faktem, a rynek otworzy się na nowych dostawców.

"To z kolei przełoży się na wzrost konkurencji, spadek cen i obniżenie przewidywanego kosztu budowy sieci 5G także w Polsce. Finalnie konsumenci odczują korzyści - koszt transmisji będzie dzięki temu zdecydowanie niższy" - powiedział Pietrzyk.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.