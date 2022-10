Bułgaria: zmasowany atak hakerski na strony internetowe prezydenta i rządu

Do zmasowanego ataku hakerskiego doszło w sobotę na strony internetowe bułgarskiego prezydenta Rumena Radewa i rządu. Administratorzy strony prezydenta poinformowali, że był to atak typu DDoS, który doprowadził do znacznego spowolnienia dostępu lub nawet jego tymczasowego wstrzymania.

Przekazali, że podjęto natychmiastowe działania, by ograniczyć następstwa ataku. Zapewnili, że w żadnej chwili nie doszło do ingerencji w treści na stronie.

Jednocześnie miały miejsce cyberataki na strony rządu Bułgarii. Według Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (kontrwywiadu) atak był dziełem rosyjskich hakerów z grupy Killnet, znanej z powodujących niedostępność usług ataków DoS i DDoS na instytucje rządowe i prywatne firmy w różnych krajach podczas trwającej inwazji Rosji na Ukrainę.

Sprawą zajęła się dyrekcja do walki z przestępczością zorganizowaną; dochodzenie wszczęła także prokuratura.