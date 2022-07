Burza słoneczna spowoduje tam zakłócenia sygnału radiowego i GPS

Naukowcy zapowiadają, że na Ziemię dotrze we wtorek, lub w najbliższych dniach, burza słoneczna, która spowoduje zakłócenia sygnału radiowego i GPS - informuje we wtorek australijska telewizja 7News.

Według NASA burza słoneczna nastąpi we wtorek, ale portal SpaceWeather podaje, że może to się wydarzyć pod koniec tygodnia.

Skala zjawiska będzie niewielka, ale i tak może wpłynąć na funkcjonowanie satelitów.

Astrofizyk z Narodowego Uniwersytetu Australii dr Brad Tucker wyjaśnia w rozmowie z 7News, że ze względu na szczególnie aktywną fazę cyklu, w której jest Słońce, należy się spodziewać więcej takich zjawisk, a jeśli będą one intensywne, to będzie to stanowiło istotne zagrożenie dla satelitów.

Wybuchy na Słońcu, które powodują odrywanie się dużych struktur od jego powierzchni i odpowiadają za burze słoneczne, wydzielają 100 tys. razy więcej energii niż wszystkie elektrownie na Ziemi w ciągu roku - podaje 7News, powołując się na ekspertów.