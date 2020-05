BuzzFeed przedłuża obniżkę pensji i wysyła pracowników na bezpłatne urlopy

Szef amerykańskiej firmy medialnej Jonah Peretti w komunikacie do pracowników poinformował, że BuzzFeed do końca roku przedłuży wprowadzone wcześniej cięcia pensji, ponadto 68 pracowników firmy wysłanych zostanie na trzymiesięczny urlop bezpłatny.

Na urlopy odesłani zostaną przede wszystkim pracownicy administracyjni i biznesowi firmy oraz osoby obsługujące należące do BuzzFeed studia nagraniowe. Przymusowy trzymiesięczny urlop rozpocznie się 15 maja, pracownicy nie będą w tym okresie otrzymywać wynagrodzenia, ale firma zobowiązała się pokrywać koszt ich ubezpieczenia zdrowotnego.

Na razie zmiany nie dotkną pracowników działu wiadomości, chociaż Peretti w komunikacie wspomniał, że "spółka rozpocznie rozmowy z News Guild, czyli związkiem zawodowym reprezentującym pracowników BuzzFeed News, o potrzebie redukcji kosztów w dziale". Szef koncernu dodał również, że aby zminimalizować straty, także i tu "potrzebne będą dalsze cięcia, podobne do tych, jakie wprowadzone zostały w innych działach firmy".

Wcześniej BuzzFeed zarządził tymczasową obniżkę pensji pracowniczych, teraz firma poinformowała, że cięcia będą obowiązywały do końca tego roku; sam Jonah Peretti zrezygnował z uposażenia w ogóle. W ramach szukania oszczędności, firma podnajęła swoje biura w Minneapolis i Waszyngtonie, zawiesiła także rekrutację - wcześniej BuzzFeed poszukiwał ok. 50 osób do pracy w dziale technologicznym i przy produkcji treści.

Specjalizujący się w materiałach informacyjnych i rozrywkowych BuzzFeed nie jest jedyną spółką medialną, która z powodu epidemii Covid-19 i malejących wpływów reklamowych, zmuszona jest szukać oszczędności. Niedawno decyzję o obniżce pensji i wysłaniu pracowników na przymusowy urlop ogłosiła amerykańska spółka Vox. Koncerny tłumaczą, że tylko takie rozwiązanie jest w stanie uchronić ich pracowników przez zwolnieniami.