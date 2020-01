Bydgoszcz i Lublin z pieniędzmi na modernizację sieci ciepłowniczej

Bydgoszcz i Lublin otrzymały z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) kredyty o łącznej wysokości 200 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczych. Na projekcie skorzysta w sumie pół miliona osób, czyli ponad 70 proc. mieszkańców obu miast.

Kredyty EBI umożliwią miastom zmodernizowanie dotychczasowych rurociągów i węzłów ciepłowniczych oraz podłączenie do sieci nowych gospodarstw domowych. Modernizacja przyniesie korzyści ok. 500 tys. mieszkańcom obu miast i okolic - umożliwi im oszczędność energii i przyniesie poprawę jakości powietrza.

W ramach kredytu EBI 100 mln zł (23.2 mln) euro otrzyma bydgoskie Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania i części systemu wytwarzania energii. Łącznie projekt przewiduje zmodernizowanie 55 km starych rurociągów i 96 starych węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 71 km nowych rurociągów i 416 nowych węzłów. Prace obejmą także cztery sąsiednie gminy: Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią i Koronowo. Łącznie skorzysta na nich 250 tys. osób, czyli 70 proc. mieszkańców miasta.

EBI udzieli również kredytu w wysokości 100 mln zł (23,2 mln euro) Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej. Tu projekt przewiduje zmodernizowanie 33 km starych rurociągów i 211 starych węzłów ciepłowniczych oraz wybudowanie 28 km nowych rurociągów i 355 nowych węzłów, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i efektywności sieci ciepłowniczej. Szacuje się, że przyniesie to oszczędności około 250 tys. mieszkańców, czyli 75 proc. populacji miasta.

W obu przypadkach EBI sfinansuje maksymalnie 50 proc. kosztów projektu; większość środków udostępnionych przez EBI ma zostać wypłacona jeszcze w tym roku.

Obie operacje są realizowane w ramach kredytu programowego dla sektora ciepłowniczego w Polsce, który jest objęty gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Bydgoszcz i Lublin nie są pierwszymi miastami, które otrzymały kredyt - na początku 2019 r. skorzystało już z niego Opole.