Byli dyrektorzy Forda, GM i Continentala będą doradzać start-upowi Wavesense

Spółka Wavesense pracująca nad georadarami na użytek pojazdów autonomicznych pozyskała w charakterze doradców trzech byłych dyrektorów koncernów Ford Motor i General Motors oraz producenta części samochodowych Continental - ogłosił start-up w poniedziałek.

Do ciała doradczego powołanego przez Wavesense dołączyli: były szef zakładów samochodowych amerykańskiego koncernu Ford Motor, Joe Hinrichs, dawny dyrektor ds. finansowych konkurencyjnego General Motors, Chuck Stevens, a także były dyrektor ds. technicznych niemieckiego Continental AG, Kurt Lehmann.

Wavesense to start-up technologiczny z siedzibą w Somerville na przedmieściach Bostonu w stanie Massachusetts. Spółka kierowana przez dyrektora generalnego Tarika Bolata pracuje nad rozwiązaniem na potrzeby pojazdów bez kierowców wykorzystującym georadary do precyzyjnego określania położenia samochodu. Jak ocenił Hinrichs w komentarzu przytaczanym przez agencję Reutera, technologia ta miałaby być "znacząco tańsza" w zastosowaniu od opartych na laserach czujnikach typu lidar.

Oprócz zastosowania georadarów do nawigacji Wavesense pracuje także nad systemem, który miałby pomagać pojazdom autonomicznym operować na parkingach.

Szef Wavesense zapewnił, że firma prowadzi testy swoich georadarów i współpracuje z koncernami motoryzacyjnymi i dużymi dostawcami części samochodowych nad skomercjonalizowaniem oferowanych rozwiązań. Do produkcji miałyby one trafić za trzy do czterech lat. Wcześniej start-up zamierza pozyskać dodatkowe fundusze. Bolat nie ujawnił dotychczas szczegółów co do planowanych rund inwestycyjnych.