Były menedżer Google'a atakuje firmę ws. przestrzegania praw człowieka

Były menedżer Google'a Ross LaJeunesse zarzucił koncernowi wielokrotne odrzucanie jego prób wzmocnienia polityki firmy w kwestii przestrzegania praw człowieka, mimo rozwoju spółki w krajach takich jak Chiny czy Arabia Saudyjska – podało BBC.

Odpowiedzialny niegdyś za za globalne relacje międzynarodowe Google'a LaJeunesse twierdzi, że jego wnioski o wprowadzenie obejmującego całą firmę formalnego programu nadzoru praw człowieka były marginalizowane, mimo ekspansji firmy w krajach z historią ich naruszania. "Za każdym razem gdy rekomendowałem tego typu inicjatywę, starsi dyrektorzy znajdowali jakiś pretekst, by odmówić" - wskazał w swoim wpisie w serwisie Medium.

"W pewnym momencie zrozumiałem, że koncern w ogóle nie zamierza wprowadzać zasad przestrzegania praw człowieka do decyzji dotyczących produktów i interesów firmy. W czasie, gdy Google ze zdwojoną siłą winien opowiedzieć się za prawami człowieka, zdecydowano się na pogoń za zyskami i pomnażaniem wartości giełdowych udziałów" - dodał.

LaJeunesse prowadzi obecnie kampanię polityczną w celu uzyskania mandatu amerykańskiego senatora stanu Maine. Były menedżer utrzymuje, że jego doświadczenia w firmie Google przekonały go o konieczności ostrzejszych regulacji prawnych dotyczących dużych firm technologicznych. W korporacji pracował od 2008 r. do maja 2019 r. Twierdzi, że jego troska o traktowanie kobiet i mniejszości spowodowała też, że został oznaczony w systemie jako "kłopotliwy pracownik".

W oświadczeniu wydanym w obronie swojego dobrego imienia Google twierdzi, że "wytrwale angażuje się" w tematykę praw człowieka, "rygorystycznie" bada też doniesienia o nieprawidłowym zachowaniu pracowników i pracuje nad poprawieniem procesu zgłaszania tego typu przypadków.

Rzeczniczka spółki z Mountain View przekonuje, że ocena przestrzegania praw człowieka prowadzone jest dla poszczególnych usług i nie sądzi, że proponowany niegdyś przez LaJeunesse'a scentralizowany program byłby najlepszym rozwiązaniem. Powodem mają być znaczne różnice w produktach przedsiębiorstwa. Firma życzyła też byłemu menedżerowi "wszystkiego najlepszego w jego politycznych ambicjach".

BBC podkreśla, że krytyka firm z Doliny Krzemowej staje się coraz powszechniejsza na scenie politycznej USA, gdzie politycy tak różni jak demokratka Elizabeth Warren i republikański prezydent Donald Trump negatywnie oceniają politykę koncernów technologicznych.

Serwis przypomniał, że kontrowersje dot. przestrzegania praw człowieka przez Google'a dotyczą zwłaszcza rynku chińskiego. Firma wycofała swoją wyszukiwarkę z ChRL w 2010 r. w ramach protestu wobec partyjnej cenzury i domniemanych rządowych ataków hakerskich. Od tego czasu szukano jednak sposobu, by powrócić do kraju. W lipcu 2019 r. Google ogłosiło kasację projektu Dragonfly - wyszukiwarki dostosowanej do wymogów chińskiej cenzury.