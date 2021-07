Były szef warszawskiej giełdy zainwestował w polski edtech

EDU Games, operator platformy edukacyjnej dyktanda.pl, pozyskał, w rundzie "C" finansowania, wiodącego na New Connect inwestora – JR Holding. Wcześniej, w rundzie "B", do spółki dołączył m.in. dr Ludwik Sobolewski, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który od początku zasiada w radzie nadzorczej spółki.

EDU Games pozyskała kolejnego inwestora - należący do Januarego Ciszewskiego JR Holding zainwestował w nią 1,3 mln zł w zamian za 20 proc. akcji.

Wcześniej w spółkę zainwestował były prezes GPW Ludwik Sobolewski.

EDU Games jest zarówno wyłącznym właścicielem i operatorem serwisu internetowego dyktanda.pl. Na koniec maja 2021 roku z platformy korzystało ponad 600 tys. unikalnych użytkowników.