ByteDance otrzymało kolejną prolongatę terminu sprzedaży TikToka

ByteDance otrzymało od administracji USA kolejną, tygodniową prolongatę terminu sprzedaży TikToka - informuje agencja Reutera. Nowy termin, przed upływem którego ByteDance powinno sfinalizować transakcję z konsorcjum Oracle i Walmartu, to 4 grudnia.

Według agencji chińska firma ByteDance sformułowała nową ofertę sprzedaży TikToka, która ma rozwiązywać wątpliwości amerykańskiej administracji. Źródła Reutera odmówiły jednak podania bliższych szczegółów.

Reprezentanci amerykańskiego ministerstwa skarbu poinformowali, że wydłużony termin finalizacji transakcji ma pozwolić na zapoznanie się z nowym kształtem umowy.

ByteDance, jak pisze Reuters, zaproponowało nową wersję kontraktu po ujawnieniu w dniu 10 listopada, że wcześniej istniały cztery różne umowy, z których jedna miała być odpowiedzią na obawy ze strony rządu USA i umożliwiać "stworzenie nowego podmiotu, który będzie w całości należał do Oracle, Walmartu i obecnych inwestorów ByteDance z USA odpowiedzialnych za przetwarzanie danych użytkowników i moderację treści z terytorium Stanów Zjednoczonych".

Restrykcje i ograniczenia dystrybucji, które amerykańska administracja próbowała nałożyć na TikToka, zostały zablokowane na poziomie sądów federalnych. To m.in. ograniczenia dla firm z USA w możliwości zawierania z platformą transakcji, co w praktyce przełożyłoby się na blokadę TikToka w kraju. Zablokowano również zakaz dystrybucji aplikacji, który ministerstwo handlu USA próbowało nałożyć na dwie wiodące amerykańskie platformy z oprogramowaniem mobilnym należące do Google'a i Apple'a. Miał on wejść w życie 27 września tego roku.

Rozporządzenie wykonawcze prezydenta USA Donalda Trumpa nakazujące blokadę TikToka, o ile platforma nie zostanie przekazana w ręce podmiotu amerykańskiego, zostało podpisane przez niego 14 sierpnia.