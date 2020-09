ByteDance szuka alternatywy dla sprzedaży TikToka

W rozmowach z amerykańską administracją rządową chińska firma ByteDance poszukuje alternatywy dla sprzedaży TikToka. Negocjacje mają mieć związek z wprowadzonymi niedawno przez Pekin obostrzeniami legislacyjnymi - donosi dziennik "Wall Street Journal".

Wcześniej we wrześniu władze Chin wprowadziły zmiany prawne, które utrudniają sprzedaż chińskich start-upów opierających się o wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji zagranicznym podmiotom, takim jak amerykański koncern Microsoft - główny gracz w rywalizacji o wykup TikToka.

Jak podkreśla nowojorska gazeta, negocjacje właściciela popularnej platformy - chińskiej firmy ByteDane z amerykańską administracją toczą się zaledwie na kilka dni przed ustalonym przez prezydenta USA ostatecznym terminem możliwej transakcji przejęcia TikToka, wyznaczonym na 15 września. Jeśli do tego dnia nie dojdzie do zawarcia wiążącej umowy wykupu aplikacji, Donald Trump zadeklarował podpisanie rozporządzenia wykonawczego, które wprowadzi zakaz korzystania z TikToka na terenie całego kraju.



Rozmówcy "WSJ" wskazują, że wciąż istnieje wiele możliwych finałów negocjacji; sprzedaż TikToka to jedna z kart, które wciąż są na stole. Nawet, jeśli nie dojdzie do sprzedaży całego oddziału platformy odpowiedzialnego za rynek w USA, częściowe przejęcie doprowadzi do restrukturyzacji - twierdzą źródła dziennika. Może ona polegać m.in. na podjęciu współpracy z amerykańskim partnerem technologicznym w zakresie bezpieczeństwa danych, a firma ta może przejąć mniejszościowe udziały w TikToku.

"Wall Street Journal" przypomina, że osią sporu wokół platformy dla amerykańskiego rządu pozostaje kwestia bezpieczeństwa danych użytkowników TikToka z USA (około 100 mln osób) i chęć utrzymania ich poza zasięgiem chińskiego rządu, który zdaniem Amerykanów mógłby wykorzystać je do celów wywiadowczych.

Prezydent Trump wielokrotnie deklarował, że życzyłby sobie, aby TikToka przejęła amerykańska firma - i nie jest obecnie jasne, czy inne rozwiązanie będzie dla niego satysfakcjonujące - zaznacza dziennik. Ministerstwo skarbu USA w przesłanej gazecie odpowiedzi deklaruje, że obecnie "skupia się wyłącznie na dyskusjach powiązanych z możliwością sprzedaży TikToka zgodnie z rozporządzeniem prezydenckim z dnia 14 sierpnia (w którym Trump zapowiedział blokadę TikToka po 15 września, o ile wcześniej platforma nie zostanie wykupiona przez amerykańską spółkę - red.).